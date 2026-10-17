MP Police Driver Vacancy: एमपी पुलिस में नौकरी पाने का मौका, 10वीं, 12वीं पास करें आवेदन, अच्छी मिलेगी सैलरी

MP Police Constable Driver Recruitment 2026: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अहम खबर है. मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने गृह (पुलिस) विभाग के अंतर्गत कांस्टेबल (ड्राइवर) के 1,000 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती के तहत विशेष सशस्त्र बल (SAF) और जिला पुलिस बल में नियुक्तियां की जाएंगी. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी योग्यता, आयु सीमा और शुल्क संबंधी शर्तों की जांच कर लेनी चाहिए.

कौन कर सकता है आवेदन?

MP Police Driver Bharti 2026 के लिए केवल पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को केवल अनारक्षित ओपन श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने की अनुमति है. आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को कैडर और यूनिट के लिए अपनी प्राथमिकता भी बतानी होगी.

शैक्षणिक योग्यता

कांस्टेबल ड्राइवर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता श्रेणी के अनुसार निर्धारित की गई है.

अनारक्षित, SC और OBC वर्ग: मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं अथवा 10+2 प्रणाली के तहत हायर सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है.

ST वर्ग: मान्यता प्राप्त संस्थान से 8वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है.

उम्मीदवारों को आवेदन से पहले आधिकारिक अधिसूचना में ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य पद-विशिष्ट शर्तों की भी पुष्टि करनी चाहिए.

MP Police Driver Application Fee: कितनी लगेगी फीस?

आवेदन शुल्क में बोर्ड परीक्षा शुल्क और पुलिस विभाग का विभागीय शुल्क शामिल है.

अनारक्षित वर्ग: बोर्ड शुल्क 500 रुपये और विभागीय शुल्क 200 रुपये, कुल 700 रुपये

SC/ST/OBC/EWS वर्ग के मध्य प्रदेश के मूल निवासी: बोर्ड शुल्क 250 रुपये और विभागीय शुल्क 100 रुपये, कुल 350 रुपये

आयु सीमा क्या है?

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 29 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष होनी चाहिए. अधिकतम आयु सीमा और आरक्षित वर्गों को मिलने वाली छूट के लिए आधिकारिक भर्ती नियमों को देखना जरूरी है. आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट केवल निर्धारित पात्रता शर्तों के अधीन मिलेगी.

MP Police Constable Driver Recruitment 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

MP Police की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं.

Latest Updates सेक्शन में कांस्टेबल (ड्राइवर) भर्ती परीक्षा 2026 का लिंक खोलें.

प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पूरा करें और लॉगिन करें.

आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण भरें.

जरूरी दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें.

लागू आवेदन शुल्क जमा करके फॉर्म सबमिट करें.

आवेदन का प्रिंटआउट या डिजिटल कॉपी भविष्य के लिए सुरक्षित रखें.

आवेदन से पहले जरूर जांचें

MP Police Constable Driver Recruitment 2026 उन योग्य उम्मीदवारों के लिए अवसर है, जो पुलिस विभाग में ड्राइवर के पद पर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं. अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन करें. फॉर्म जमा करने से पहले सभी विवरण और पात्रता शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर जांच लें.