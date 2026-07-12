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Anganwadi Bharti: आंगनवाड़ी में बिना परीक्षा नौकरी पाने का मौका, अप्लाई करने की कल अंतिम तिथि, अच्छी है सैलरी

Sarkari Naukri MP Anganwadi Recruitment 2026: महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश के तहत आंगनवाड़ी में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है. इन पदों पर आवेदन करने की कल आखिरी डेट है.

By: Munna Verma | Published: July 12, 2026 1:34:44 PM IST

MP Anganwadi Recruitment Sarkari Naukri 2026: आवेदन करने की कल आखिरी डेट है.
MP Anganwadi Recruitment Sarkari Naukri 2026: आवेदन करने की कल आखिरी डेट है.


MP Anganwadi Recruitment 2026: अगर आप मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तलाश कर रही हैं, तो आपके पास शानदार अवसर है. महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश द्वारा निकाली गई MP आंगनवाड़ी भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 13 जुलाई 2026 को समाप्त हो रही है. इच्छुक महिला उम्मीदवारों के पास आवेदन करने के लिए अब केवल एक दिन का समय बचा है.

इस भर्ती अभियान के तहत आंगनवाड़ी वर्कर (कार्यकर्ता) और आंगनवाड़ी हेल्पर (सहायिका) के कुल 2,548 पदों को भरा जाएगा. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं.

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MP आंगनवाड़ी भर्ती 2026: मुख्य जानकारी

महिला एवं बाल विकास निदेशालय ने इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 जुलाई 2026 से शुरू किए थे. भर्ती में कुल 781 आंगनवाड़ी वर्कर और 1,767 आंगनवाड़ी हेल्पर के पद शामिल हैं. जो उम्मीदवार अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, उन्हें अंतिम तिथि से पहले अपना आवेदन पूरा कर लेना चाहिए.

वैकेंसी विवरण

आंगनवाड़ी वर्कर- 781 पद
आंगनवाड़ी हेल्पर- 1,767 पद
कुल पदों की संख्या- 2,548

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती के लिए केवल महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती हैं. योग्यता की प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं.

आंगनवाड़ी हेल्पर पद के लिए 10वीं पास होना आवश्यक है.
आंगनवाड़ी वर्कर पद के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है.
उम्मीदवार मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए.
संबंधित गांव, वार्ड या परियोजना क्षेत्र की निवासी होना जरूरी है.
न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है.
आरक्षित वर्ग की उम्मीदवारों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी.

आवेदन करने के लिए देना है शुल्क

इस भर्ती में सभी श्रेणी की उम्मीदवारों के लिए 118 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है. शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या मोबाइल वॉलेट से किया जा सकता है.

चयनित उम्मीदवारों को कितनी मिलेगी सैलरी?

आंगनवाड़ी वर्कर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को शुरुआती चरण में लगभग 9,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा. अनुभव और वार्षिक वृद्धि के बाद यह राशि लगभग 12,000 से 13,000 रुपये प्रतिमाह तक पहुंच सकती है. वहीं, आंगनवाड़ी हेल्पर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को 4,000 से 6,000 रुपये प्रतिमाह तक मानदेय दिया जाएगा. इसके अलावा राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अन्य सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा.

अंतिम तिथि से पहले करें आवेदन

चूंकि 13 जुलाई 2026 आवेदन की अंतिम तिथि है, इसलिए उम्मीदवारों को अंतिम समय का इंतजार नहीं करना चाहिए. आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें और सभी जानकारी सही तरीके से भरें ताकि आवेदन निरस्त होने की संभावना न रहे.

MP आंगनवाड़ी भर्ती 2026 उन महिला उम्मीदवारों के लिए बेहतरीन अवसर है जो अपने क्षेत्र में सरकारी सेवा से जुड़ना चाहती हैं. कुल 2,548 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन का यह अंतिम मौका है. यदि आप निर्धारित योग्यता पूरी करती हैं, तो बिना देर किए अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा करें और इस अवसर का लाभ उठाएं.

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Tags: AnganwadiAnganwadi RecruitmentMP Anganwadi Recruitmentsarkari naukri
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