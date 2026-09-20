MEA Internship 2026: विदेश मंत्रालय में काम करने का मौका, कोई भी कर सकता है आवेदन, मिलेगा बढ़िया स्टाइपेंड

MEA Internship 2026: विदेश मंत्रालय (MEA) ने अक्टूबर 2026 से मार्च 2027 तक चलने वाले इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है. कॉलेज के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे छात्र और हाल ही में ग्रेजुएशन पूरा करने वाले योग्य उम्मीदवार इस अवसर के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तारीख 27 सितंबर 2026 है.

इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन MEA के आधिकारिक इंटर्नशिप पोर्टल internship.mea.gov.in के जरिए ऑनलाइन करना होगा. मंत्रालय की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची 7 अक्टूबर 2026 को जारी की जाएगी.

कौन कर सकता है आवेदन?

MEA Internship 2026 के लिए उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना जरूरी है. आवेदन के समय उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री होनी चाहिए. अंडरग्रेजुएट कोर्स के अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इंटर्नशिप उनके अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा हो. उम्र की बात करें तो इंटर्नशिप वाले वर्ष की 31 दिसंबर तक उम्मीदवार की उम्र 25 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए.

हर महीने मिलेगा 10,000 का स्टाइपेंड

इस इंटर्नशिप के लिए चयनित उम्मीदवारों को मंत्रालय की ओर से 10,000 प्रतिमाह का स्टाइपेंड या मानदेय दिया जाएगा. इसके अलावा दिल्ली और उम्मीदवार के गृह राज्य की राजधानी अथवा कॉलेज/विश्वविद्यालय के बीच एक बार आने-जाने के लिए इकॉनमी क्लास हवाई यात्रा का खर्च निर्धारित सीमा के तहत मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा. हालांकि, दिल्ली में इंटर्नशिप के दौरान रहने और खाने-पीने की व्यवस्था उम्मीदवारों को खुद करनी होगी. इसका खर्च भी चयनित उम्मीदवारों को ही उठाना होगा.

दो चरणों में होगा चयन

MEA Internship का चयन पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा. इसमें मुख्य रूप से शुरुआती स्क्रीनिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए व्यक्तिगत इंटरव्यू शामिल हैं. इस टर्म में अधिकतम 30 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या चयनित इंटर्न की संख्या से तीन गुना तक हो सकती है. शुरुआती स्क्रीनिंग में उम्मीदवारों के 12वीं और ग्रेजुएशन के अकादमिक प्रदर्शन को महत्व दिया जाएगा. मंत्रालय निर्धारित कोटा और वेटेज प्रणाली के आधार पर उम्मीदवारों पर विचार करेगा.

इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवार होंगे शामिल

इस टर्म के लिए तय सूची में मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी शामिल हैं. स्क्रीनिंग में Transformation of Aspirational Districts Programme (TADP) से जुड़े जिलों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी. इंटरव्यू चरण में SC, ST, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए भी प्राथमिकता का प्रावधान है. नीति के तहत कम से कम 30 प्रतिशत इंटर्नशिप महिला उम्मीदवारों से भरने का प्रावधान भी है.

इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आवेदन पूरा करें और आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए नियमों को ध्यान से पढ़ें.