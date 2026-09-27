MCD Vacancy: एमसीडी में बिना परीक्षा नौकरी पाने का मौका, बस करना है ये काम, 44000 से अधिक होगी सैलरी

MCD Recruitment 2026: दिल्ली नगर निगम (MCD) ने Labour Welfare Superintendent Recruitment 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 9 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. आवेदन प्रक्रिया 24 सितंबर 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवारों को अपना ऑफलाइन आवेदन 12 अक्टूबर 2026 तक संबंधित अधिकारी के पास पहुंचाना होगा. उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी MCD की आधिकारिक वेबसाइट mcdonline.nic.in पर देख सकते हैं.

MCD Labour Welfare Superintendent भर्ती 2026 उन उम्मीदवारों के लिए उपयोगी अवसर है, जिन्होंने सोशल वर्क, लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस या पर्सनल मैनेजमेंट जैसे विषयों में उच्च शिक्षा हासिल की है. इस भर्ती में Labour Welfare Superintendent के कुल 9 पद भरे जाएंगे. उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, ताकि योग्यता और अन्य योग्यता मानदंड को लेकर कोई भ्रम न रहे.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन डिग्री या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए. इसके साथ सोशल वर्क, लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पर्सनल मैनेजमेंट या संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होना आवश्यक है.

आवेदक की अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी. उपलब्ध जानकारी के अनुसार SC/ST/OBC के लिए संबंधित छूट के नियम केवल दिल्ली के लिए लागू होंगे.

कितना मिलेगा वेतन?

चयनित उम्मीदवार को 7वें वेतन आयोग (7th CPC) के अनुसार Pay Level-7 के आधार पर पारिश्रमिक दिया जाएगा. शुरुआती बेसिक पे 44,900 रुपये होगी और इसके साथ लागू Variable DA मिलेगा. हालांकि, नोटिफिकेशन के अनुसार इस नियुक्ति पर नियमित नगर निगम कर्मचारियों को मिलने वाले अन्य लाभ लागू नहीं होंगे.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

MCD Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

MCD Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

कैसे होगा चयन?

MCD Labour Welfare Superintendent भर्ती में उम्मीदवारों की मेरिट विभिन्न शैक्षणिक स्तरों और इंटरव्यू के आधार पर तैयार की जाएगी. सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रत्येक स्तर के अंकों को 20 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा. इसके अलावा इंटरव्यू में प्राप्त अंकों को भी अंतिम मेरिट में शामिल किया जाएगा.

आवेदन से पहले नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें

उम्मीदवारों को आवेदन भेजने से पहले MCD द्वारा जारी आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए. इसमें आवेदन का प्रारूप, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन भेजने का पता और चयन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत निर्देश दिए गए हैं. आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित अधिकारी तक पहुंचना जरूरी है.