अमेरिका छोड़कर भारत लौटने की उम्र कितनी?अमेरिका में रह रहे बिहारी NRI ने समझाया पूरा गणित

Experience of Moving Abroad: अमेरिका में रह रहे बिहार के एक भारतीय व्यक्ति ने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींचा है. उन्होंने इस बारे में अपनी राय शेयर की है कि विदेश जाने का अनुभव व्यक्ति की उम्र और आर्थिक स्थिति के आधार पर कैसे अलग हो सकता है. इंस्टाग्राम पर अरहम इश्तेयाक ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने दो तरह के NRI के बारे में बताया – एक वे जो 20 की उम्र की शुरुआत में हैं और हाल ही में विदेश गए हैं, और दूसरे वे जो 40 से ज़्यादा उम्र के हैं और जिनकी ज़िंदगी पहले से ही सेटल हो चुकी है. इश्तेयाक ने कहा कि जिन NRI ने पहले से ही बचत और संपत्ति जमा कर ली है, उनके लिए भारत वापस आने का आर्थिक असर शायद कम हो. उन्होंने कहा, “तुम लोग यहां 2 करोड़ कमा रहे हो, वहां जाओगे तो 1 करोड़ कमाओगे,” और तर्क दिया कि ऐसे लोगों के पास पहले से ही आर्थिक स्थिरता और संपत्ति हो सकती है.

युवाओं के लिए कमाई का बड़ा अंतर

इसके बाद उन्होंने इसकी तुलना 20 की उम्र की शुरुआत वाले उन लोगों की स्थिति से की जो अभी अपना करियर बना रहे हैं. इश्तेयाक ने कहा कि वह होटल इंडस्ट्री से हैं और दावा किया कि जहां उनकी स्थिति वाले किसी व्यक्ति के लिए भारत में ₹20,000 कमाना मुश्किल हो सकता है, वहीं वे अमेरिका में एक दिन में ₹20,000 से ज़्यादा कमा सकते हैं. उन्होंने कहा, “तो मेरे लिए तो यह लेवल से कहीं ऊपर की बात है,” और कहा कि उन्हें नहीं लगता कि उनके जीवन के इस पड़ाव पर किसी व्यक्ति के लिए अवसरों के मामले में अमेरिका और भारत को एक जैसा माना जा सकता है.

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उम्र के साथ बदलता विदेश का अनुभव

अपने वीडियो के साथ लिखे कैप्शन में इश्तेयाक ने अपनी बात को और स्पष्ट किया. उन्होंने लिखा, “40 की उम्र वाले किसी व्यक्ति के लिए, जिसके पास बचत, संपत्ति और आर्थिक स्थिरता है, भारत वापस आने से शायद ज़्यादा कुछ न बदले.” “लेकिन 20 की उम्र की शुरुआत वाले किसी व्यक्ति के लिए, यह अंतर बहुत बड़ा हो सकता है.” इश्तेयाक ने स्पष्ट किया कि उनका संदेश यह नहीं था कि लोगों को हमेशा के लिए भारत छोड़ देना चाहिए, बल्कि यह था कि युवाओं को अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलने और विदेश में जीवन का अनुभव करने के बारे में सोचना चाहिए, इससे पहले कि वे यह तय करें कि वे कहाँ बसना चाहते हैं. उन्होंने लिखा, “मैं यह नहीं कह रहा कि अपना देश हमेशा के लिए छोड़ दें. मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जवानी के दिनों में अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलें. नई चीज़ें देखें, संघर्ष करें, कमाएँ और सीखें. देखें कि दुनिया कैसे काम करती है. फिर तय करें कि आप असल में अपनी ज़िंदगी कहाँ बसाना चाहते हैं.”