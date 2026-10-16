IAS बनने का सपना छूटा तो नहीं मानी हार, CDS में हासिल की AIR 2, कौन हैं यूपी की राज्यपाल की ADC मेजर गरिमा यादव?

Major Garima Yadav Success Story: भारतीय सेना (Indian Army) की अधिकारी मेजर गरिमा यादव ने अपनी उपलब्धि से देशभर की युवतियों के लिए प्रेरणा की नई मिसाल पेश की है. वह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की एड-डी-कैंप (ADC) नियुक्त होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बनीं. उन्होंने 14 सितंबर 2025 को इस प्रतिष्ठित पद की जिम्मेदारी संभाली. उनकी यह उपलब्धि सैन्य नेतृत्व और प्रशासनिक जिम्मेदारियों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है.

मेजर गरिमा यादव की सफलता की कहानी कई उतार-चढ़ाव से होकर गुजरी है. उन्होंने डगशाई स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल से स्कूली शिक्षा प्राप्त की और दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफंस कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की. शुरुआत में उनका लक्ष्य भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में अधिकारी बनना था. उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी भी की, लेकिन मुख्य परीक्षा में सफलता नहीं मिली. इस असफलता को उन्होंने अपने रास्ते की आखिरी बाधा नहीं बनने दिया और रक्षा सेवाओं में करियर बनाने का निर्णय लिया.

CDS परीक्षा में हासिल की ऑल इंडिया रैंक 2

गरिमा यादव ने संयुक्त रक्षा सेवा (CDS) परीक्षा के जरिए सेना में जाने का रास्ता चुना. CDS 1, 2017 परीक्षा में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की. इसके अलावा, अपने पहले प्रयास में सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड (SSB) की चयन प्रक्रिया में सफल होकर उन्होंने अपनी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया. उन्होंने चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (OTA) में सैन्य प्रशिक्षण पूरा किया. इसके बाद 9 मार्च 2019 को उन्हें भारतीय सेना में कमीशन मिला. वह आर्मी सर्विस कॉर्प्स (ASC) से जुड़ी हैं, जो सेना की आपूर्ति, परिवहन और लॉजिस्टिक्स संबंधी जरूरतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

ब्यूटी पेजेंट से सेना तक का अनोखा सफर

मेजर गरिमा यादव की जिंदगी का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि नवंबर 2017 में उन्होंने ‘इंडियाज मिस चार्मिंग फेस’ सौंदर्य प्रतियोगिता जीती थी. बताया जाता है कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर भी मिला, लेकिन उन्होंने सेना में अधिकारी बनने के अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दी. यह फैसला उनके करियर के प्रति समर्पण और स्पष्ट सोच को दर्शाता है.

राज्यपाल की ADC बनकर संभाली अहम जिम्मेदारी

ADC के रूप में मेजर गरिमा यादव राज्यपाल के आधिकारिक कार्यक्रमों, समारोहों और दौरों में सहयोग करती हैं. इस भूमिका में प्रोटोकॉल का पालन, विभिन्न विभागों के साथ समन्वय और कार्यक्रमों का सुचारु संचालन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं. 21 जुलाई 2026 को मेरठ स्थित मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के दौरे के दौरान भी वह राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ मौजूद थीं.

युवतियों के लिए प्रेरणा बनीं मेजर गरिमा यादव

मेजर गरिमा यादव का सफर बताता है कि असफलता के बाद भी नए अवसर तलाशे जा सकते हैं. सिविल सेवा की तैयारी से लेकर CDS में शानदार रैंक और भारतीय सेना में प्रतिष्ठित जिम्मेदारी तक, उनका करियर दृढ़ इच्छाशक्ति की मिसाल है. उनकी उपलब्धि उन युवतियों के लिए खास संदेश है, जो भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का सपना देखती हैं.