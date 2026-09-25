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High Court Vacancy: हाई कोर्ट में इन पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, बिना परीक्षा होगा सेलेक्शन, अप्लाई करने के बचे हैं 4 दिन

Sarkari Naukri Madras High Court Recruitment 2026: मद्रास हाई कोर्ट में नौकरी (Govt Jobs) तलाश रहे युवाओं के लिए बढ़िया मौका है. आवेदन करने से पहले दिए गए तमाम खास बातों को ध्यान से अवश्य पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: September 25, 2026 3:40:40 PM IST

Madras High Court Recruitment 2026 Sarkari Naukri: आवेदन करने के लिए चंद दिन बचे हुए हैं.
Madras High Court Recruitment 2026 Sarkari Naukri: आवेदन करने के लिए चंद दिन बचे हुए हैं.


Madras High Court Recruitment 2026: सरकारी संस्थान में कंप्यूटर और आईटी से जुड़ी नौकरी (Govt Job) की तलाश कर रहे युवाओं के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने भर्ती का मौका दिया है. मद्रास हाई कोर्ट की मुख्य पीठ और जिला न्यायपालिका के ई-सेवा केंद्रों में डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 150 पद भरे जाएंगे.

योग्य उम्मीदवार मद्रास हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट mhc.tn.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 23 सितंबर 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवारों के पास फॉर्म जमा करने के लिए 29 सितंबर 2026 तक का समय है. आवेदन की अवधि कम होने के कारण उम्मीदवारों को अंतिम दिन का इंतजार करने से बचना चाहिए.

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150 DEO पदों पर होगी नियुक्ति

मद्रास हाई कोर्ट द्वारा यह भर्ती मुख्य पीठ और जिला न्यायपालिका में संचालित ई-सेवा केंद्रों के लिए की जा रही है. चयनित उम्मीदवारों को कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ के तौर पर काम करना होगा. यह नौकरी स्थाई सरकारी पद नहीं है. भर्ती की शर्तों के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट नियुक्ति में स्थाई नियुक्ति का दावा नहीं किया जा सकेगा. इसलिए उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले इस शर्त को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए.

Madras High Court DEO Eligibility: कौन कर सकता है आवेदन?

DEO पद के लिए उम्मीदवार के पास कंप्यूटर साइंस या आईटी से संबंधित निर्धारित डिग्री होनी चाहिए. इनमें B.Sc कंप्यूटर साइंस, B.Sc IT, BCA, B.E. कंप्यूटर साइंस, B.Tech, MCA, M.Sc कंप्यूटर साइंस, M.E. कंप्यूटर साइंस, M.Tech और M.Sc IT जैसी योग्यताएं शामिल हैं. उम्मीदवारों को आवेदन से पहले आधिकारिक अधिसूचना में अपनी शैक्षणिक योग्यता की पूरी जानकारी जरूर जांचनी चाहिए.

Madras High Court DEO Age Limit

आयु की गणना 1 सितंबर 2026 के आधार पर की जाएगी. उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए. यानी उम्मीदवार का जन्म 2 सितंबर 1991 से पहले नहीं होना चाहिए. निर्धारित आयु सीमा पूरी नहीं करने वाले उम्मीदवारों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

Madras High Court Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक
Madras High Court Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

Madras High Court DEO Recruitment 2026: ऐसे करें आवेदन

आवेदन के लिए सबसे पहले mhc.tn.gov.in पर जाएं. होमपेज पर High Court of Madras से संबंधित सेक्शन खोलें और भर्ती आवेदन लिंक पर जाएं. यदि पहले से रजिस्ट्रेशन है तो लॉगिन करें. इसके बाद यूजरनेम और पासवर्ड दर्ज करें. रजिस्टर्ड ईमेल पर प्राप्त OTP को निर्धारित स्थान पर भरकर सिक्योरिटी कोड दर्ज करें। अब आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें. जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें और यदि आवेदन शुल्क लागू है तो उसका ऑनलाइन भुगतान करें. फॉर्म सबमिट करने के बाद आवेदन की कॉपी सेव करके सुरक्षित रख लें.

29 सितंबर है आखिरी मौका

DEO भर्ती के लिए आवेदन विंडो 29 सितंबर 2026 को बंद हो जाएगी. उम्मीदवार आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में योग्यता, दस्तावेज, अनुबंध की शर्तों और अन्य नियमों को ध्यान से पढ़ें. भर्ती से जुड़ी अंतिम और प्रमाणिक जानकारी के लिए मद्रास हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट को ही प्राथमिकता दें.

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