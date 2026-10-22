LIC HFL Vacancy: एलआईसी में नौकरी पाने का शानदार मौका, ग्रेजुएट करें अप्लाई, बेहतरीन मिलेगी सैलरी

LIC HFL Apprentice Recruitment 2026: नौकरी की तलाश कर रहे ग्रेजुएट युवाओं के लिए अच्छी खबर है. LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (LIC HFL) ने अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 232 पदों को भरा जाएगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट lichousing.com के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा. आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 नवंबर, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.

LIC HFL Apprentice Recruitment 2026: महत्वपूर्ण जानकारी

LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की इस भर्ती के माध्यम से कुल 232 अप्रेंटिस पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है. उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले भर्ती से संबंधित सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए.

LIC HFL भर्ती 2026 के लिए शैक्षणिक योग्यता

अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. उम्मीदवारों को 1 अक्टूबर, 2026 तक अपना स्नातक पूरा कर लेना अनिवार्य है. इसका मतलब है कि निर्धारित कट-ऑफ तारीख तक ग्रेजुएशन पूरा करने वाले उम्मीदवार ही शैक्षणिक योग्यता की इस शर्त को पूरा करेंगे. आवेदन करने से पहले उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक जानकारी और आवश्यक दस्तावेजों की जांच अवश्य कर लें.

आयु सीमा क्या है?

LIC HFL Apprentice Recruitment 2026 के लिए उम्मीदवार की आयु 1 अक्टूबर, 2026 को निर्धारित मानदंडों के अनुसार 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए. दिए गए विवरण के अनुसार, उम्मीदवार का जन्म 1 अक्टूबर, 2001 से पहले नहीं होना चाहिए. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आयु संबंधी सभी शर्तों और लागू छूट की जानकारी के लिए आधिकारिक भर्ती अधिसूचना पढ़ें.

LIC HFL Apprentice Application Fee: आवेदन शुल्क

भर्ती के लिए आवेदन शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग निर्धारित किया गया है.

SC/ST और PwBD उम्मीदवार: 200 रुपये

General, EWS और OBC पुरुष उम्मीदवार: 800 रुपये

General, EWS और OBC महिला/ट्रांसजेंडर उम्मीदवार: 600, साथ में लागू GST

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि एक बार जमा किया गया आवेदन शुल्क या इंटिमेशन चार्ज किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा. इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन प्रक्रिया के लिए भी समायोजित नहीं किया जाएगा.

यहां देखें अप्लाई करने का लिंक और नोटिफिकेशन

LIC HFL Apprentice Recruitment 2026 के लिए आवेदन करने का लिंक

LIC HFL Apprentice Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

चयन प्रक्रिया: ऑनलाइन परीक्षा से होगा चयन

इस भर्ती में उम्मीदवारों के चयन के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी. परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक मिलाकर प्रश्नपत्र 100 अंकों का होगा. परीक्षा की अवधि 60 मिनट रखी गई है. इसलिए उम्मीदवारों को कम समय में प्रश्न हल करने का अभ्यास करना चाहिए. बेहतर तैयारी के लिए नियमित मॉक टेस्ट देना और समय प्रबंधन पर ध्यान देना उपयोगी रहेगा.

LIC HFL Apprentice Recruitment 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस की आधिकारिक वेबसाइट lichousing.com पर जाएं. वहां भर्ती से संबंधित आधिकारिक अधिसूचना और उपलब्ध आवेदन लिंक देखें. इसके बाद मांगी गई जानकारी भरें, आवश्यक विवरणों की जांच करें और निर्धारित शुल्क का भुगतान करके आवेदन प्रक्रिया पूरी करें. आवेदन जमा करने के बाद पुष्टि पृष्ठ या आवेदन रसीद सुरक्षित रखना न भूलें.

अंतिम तिथि से पहले करें आवेदन

LIC HFL Apprentice Recruitment 2026 ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए अप्रेंटिस पदों पर आवेदन करने का अवसर है. कुल 232 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 1 नवंबर, 2026 है. योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना में सभी नियम, शुल्क और चयन संबंधी निर्देशों की पुष्टि कर लें. भर्ती से जुड़ी नवीनतम जानकारी के लिए LIC HFL की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.