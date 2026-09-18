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KVS Vacancy: केंद्रीय विद्यालय में नौकरी पाने का मौका, बिना एग्जाम होगा सेलेक्शन, 30000 है मंथली सैलरी

Sarkari Naukri KVS Recruitment 2026: केंद्रीय विद्यालय में नौकरी (Govt Jobs) पाने का मन बना रहे युवाओं के लिए बढ़िया अवसर है. जो कोई भी इसके लिए आवेदन कर रहे हैं, वे नीचे दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: September 18, 2026 3:45:04 PM IST

KVS Recruitment 2026 Sarkari Naukri: केंद्रीय विद्यालय में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है.
KVS Recruitment 2026 Sarkari Naukri: केंद्रीय विद्यालय में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है.


KVS Recruitment 2026: दिल्ली के PM SHRI केंद्रीय विद्यालय शाहदरा में नौकरी (Sarkari Naukri) की तलाश कर रहे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए काम की खबर है. स्कूल ने वोकेशनल इंस्ट्रक्टर के एक पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इस पद के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन वॉक-इन इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा. इन पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो केंद्रीय विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट shahadara.kvs.ac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

इच्छुक अभ्यर्थियों को अलग से लंबी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से गुजरने के बजाय निर्धारित तारीख और समय पर जरूरी दस्तावेजों के साथ इंटरव्यू में पहुंचना होगा. वॉक-इन इंटरव्यू 23 सितंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा.

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KV Shahdara Vacancy 2026: एक पद पर होगी भर्ती

PM SHRI केंद्रीय विद्यालय शाहदरा की इस भर्ती में वोकेशनल इंस्ट्रक्टर के 1 पद को भरा जाएगा. उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई सभी शर्तों और इंटरव्यू से संबंधित निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है. यह वैकेंसी खास तौर पर उन उम्मीदवारों के लिए उपयोगी हो सकती है, जिनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से है और जिन्हें नई तकनीकों से जुड़े क्षेत्रों में काम करने का अनुभव है.

कौन कर सकता है आवेदन?

वोकेशनल इंस्ट्रक्टर पद के लिए उम्मीदवार के पास इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में B.E. या B.Tech डिग्री होनी चाहिए. डिग्री में कम से कम 50 प्रतिशत अंक जरूरी हैं. इसके अलावा उम्मीदवार को Innovation, Robotics, STEM या Artificial Intelligence (AI) जैसे संबंधित क्षेत्रों में कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए. शिक्षण कार्य को देखते हुए अभ्यर्थी के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ाने की क्षमता भी आवश्यक है. कंप्यूटर एप्लीकेशन की जानकारी को वांछनीय योग्यता के तौर पर बताया गया है.

30,000 प्रतिमाह मिलेगा स्टाइपेंड

चयनित उम्मीदवार को वोकेशनल इंस्ट्रक्टर के पद पर 30,000 रुपये प्रतिमाह का वेतन/स्टाइपेंड दिया जाएगा. नौकरी से जुड़ी अन्य शर्तें और कार्य संबंधी जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई है.

23 सितंबर को होगा वॉक-इन इंटरव्यू

इस भर्ती का नोटिफिकेशन 17 सितंबर 2026 को जारी किया गया है. योग्य उम्मीदवारों के लिए 23 सितंबर 2026 को वॉक-इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह है कि वे इंटरव्यू में जाने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन PDF को अच्छी तरह पढ़ें और उसमें बताए गए सभी जरूरी दस्तावेजों की तैयारी कर लें. निर्धारित स्थान, समय और अन्य निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा.

यहां देखें नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक

KVS Recruitment 2026 नोटिफिकेशन
KVS Recruitment 2026 के लिए आवेदन करने का लिंक

KV Shahdara Recruitment 2026: चयन कैसे होगा?

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. चयन प्रक्रिया से संबंधित अंतिम निर्णय और अन्य नियम आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार लागू होंगे.

महत्वपूर्ण तारीखें

नोटिफिकेशन जारी    17 सितंबर 2026
वॉक-इन इंटरव्यू    23 सितंबर 2026

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन या इंटरव्यू से पहले PM SHRI केंद्रीय विद्यालय शाहदरा की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन जरूर देखें, ताकि योग्यता, दस्तावेज और इंटरव्यू संबंधी किसी महत्वपूर्ण निर्देश से चूक न हो.

Tags: Kendriya VidyalayaKVSKVS Recruitment 2026sarkari naukri
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