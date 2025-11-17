Home > जॉब > केंद्रीय और नवोदय विद्यालय में टीचर्स की बंपर भर्तियां, जानें किन लोगों को मिलेगा ये मौका

KVS NVS Vacancy 2025 : केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में टीचर्स के लिए बंपर भर्तियां निकाली गई हैं. जिसके लिए उम्मीदवार फटाफट अधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं.

By: Preeti Rajput | Published: November 17, 2025 2:20:02 PM IST

KVS NVS Vacancy 2025 : केंद्रीय विद्दालय और और नवोदय विद्यालय ( KVS NVS Vacancy 2025 ) में नौकरी की चाह रखने वाले उम्मीदवारों को एक बड़ी खुशी मिलने जा रही है. दोनों संस्थानों में टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों पर भर्तियां शुरु हो गई हैं. इसके लिए 14 नवंबर से आवेदन भी शुरू हो चुके हैं. यह मौका उन युवाओं के लिए बेहद शानदार है. जो युवा लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह बेहतरीन ऑप्शन है. सीबीएसई की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं. 

कितने पदों पर की जा रही भर्तियां 

इस बार कुल 14,967 पद पर भर्तियां की जा रही हैं. इनमें टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी टीचर, प्रिंसिपल के साथ कई और भी पद शामिल हैं. सरकारी नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा मौका है. आवेदन शुल्क पदों के मुताबिक यह किया जाएगा.  वरिष्ठ पदों के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 2800 रुपये फीस देनी होगी. वहीं एससी-एसटी वर्ग के लिए 500 रुपये फीस देनी होगी. पीजीटी, टीजीटी और प्राइमरी टीचर के लिए सामान्य वर्ग को 2000 रुपये और एससी-एसटी के लिए 500 रुपये तक देने होंगे. वहीं नॉन-टीचिंग स्टाफ के लिए सामान्य वर्ग को 1700 रुपये और अन्य वर्गों के लिए 500 रुपये तक फीस देनी होगी. 

कैसी होगी उम्मीदवारों की भर्ती? 

सभी पदों के लिए चयन प्रक्रिया एकदम पारदर्शी और आसान है. कुछ वरिष्ठ पदों के लिए इंटरव्यू भी किया जा सकता है. उम्मीदवारों की योग्यता, ज्ञान और विषय की समझ के आधार पर ही अंतिम चयन किया जाएगा. भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. उम्मीदवार आसानी से आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर रेजिस्ट्रेशन करना होगा. आवेदन के लिए नाम, पता, जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता, समेत तमाम जरूरी जानकारी देनी होगी. इसके बाद फोटो और सिग्नेचर जैसे दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे. लास्ट में आवेदन फीस जमा करने के बाद फॉर्म सब्मिट करना होगा और अंत में प्रिंट आउट लेना जरूरी रहेगा. 

