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KVS NVS Tier-II Result 2026 OUT: केवीएस, एनवीएस PGT-TGT, लैब अटेंडेंट का रिजल्ट जारी, ऐसे कर सकेंगे चेक

KVS NVS Tier-II Result 2026 आज 25 अगस्त को PGT गणित, TGT गणित-संस्कृत और लैब अटेंडेंट पदों के लिए जारी किया गया है. रिजल्ट और आगे की प्रक्रिया को लेकर यहां देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: August 25, 2026 6:43:33 PM IST

KVS NVS Tier-II Result 2026 OUT: रिजल्ट जारी हो गया है.
KVS NVS Tier-II Result 2026 OUT: रिजल्ट जारी हो गया है.


KVS NVS Tier-II Result 2026 OUT: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) की भर्ती परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है. KVS NVS Tier-II Result 2026 के तहत कुछ प्रमुख टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों का रिजल्ट आज यानी 25 अगस्त 2026 को जारी कर दिया गया है. जो भी इस परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट examinationservices.nic.in के जरिए रिजल्ट देख सकते हैं.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://examinationservices.nic.in/recsys के जरिए भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इस चरण के परिणाम खास तौर पर PGT गणित, TGT गणित, TGT संस्कृत और लैब अटेंडेंट पदों के उम्मीदवारों के लिए अहम हैं. लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अब यह जानना जरूरी होगा कि वे अगले चरण के लिए चयनित हुए हैं या नहीं.

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किन पदों का Tier-II Result हो रहा है जारी?

KVS और NVS भर्ती प्रक्रिया के तहत आज जिन पदों के Tier-II परिणाम घोषित किए गए हैं, उनमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों श्रेणियां शामिल हैं.

PGT पद
PGT गणित
TGT पद
TGT गणित
TGT संस्कृत

नॉन-टीचिंग पद
लैब अटेंडेंट

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परिणाम देखने के लिए केवल आधिकारिक भर्ती पोर्टल का इस्तेमाल करें और किसी अनधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर निर्णय न लें.

रिजल्ट जारी होने के बाद क्या करें?

Tier-II Result जारी होने के बाद उम्मीदवारों को अपने परिणाम में सेलेक्शन स्टेटस, रोल नंबर और आगे की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी ध्यान से देखनी चाहिए. अगर रिजल्ट PDF के रूप में जारी किया जाता है, तो उम्मीदवार उसमें अपना रोल नंबर या अन्य विवरण खोजकर चयन की स्थिति पता कर सकते हैं. रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसकी एक कॉपी सुरक्षित रखना भी उपयोगी रहेगा, क्योंकि आगे की भर्ती प्रक्रिया में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है.

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आगे की चयन प्रक्रिया पर रहेगी नजर

KVS और NVS भर्ती में Tier-II परीक्षा एक महत्वपूर्ण चरण है. ऐसे में परिणाम घोषित होने के बाद चयनित उम्मीदवारों को अगले चरण से जुड़ी जानकारी का इंतजार रहेगा. उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाले नोटिस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू या अन्य चयन संबंधी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें. सिर्फ रिजल्ट देखकर प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जानी चाहिए. चयनित अभ्यर्थियों को आगे मांगे गए दस्तावेज और निर्धारित समयसीमा का पालन करना होगा.

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

रिजल्ट के समय वेबसाइट पर एक साथ बड़ी संख्या में उम्मीदवार पहुंच सकते हैं. ऐसे में वेबसाइट धीमी होने या पेज खुलने में परेशानी आने पर घबराने की जरूरत नहीं है. कुछ समय बाद दोबारा प्रयास किया जा सकता है. उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और लॉगिन विवरण तैयार रखें. साथ ही रिजल्ट और संबंधित आधिकारिक नोटिस का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना बेहतर होगा.

Tags: KVSKVS NVS Tier-II Result 2026NVS
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