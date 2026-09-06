KVS NVS Tier-II Result 2026 Declared: केवीएस-एनवीएस PGT, TGT हिंदी का रिजल्ट जारी, ऐसे करें यहां चेक

KVS NVS Tier-II Result 2026 Declared: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) में भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कुछ निर्धारित पदों के लिए आयोजित Tier-II भर्ती परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. उम्मीदवार अपना रिजल्ट और शॉर्टलिस्टिंग स्टेटस संबंधित एप्लीकेशन पोर्टल पर लॉग इन करके देख सकते हैं.

CBSE की ओर से यह परिणाम 5 सितंबर 2026 को जारी किया गया. फिलहाल PGT हिंदी और TGT हिंदी पदों के लिए Tier-II रिजल्ट घोषित किया गया है. वहीं, KVS और NVS में प्रिंसिपल पद का Tier-II परिणाम इससे पहले 3 सितंबर 2026 को जारी किया जा चुका है.

किन पदों का रिजल्ट हुआ जारी?

5 सितंबर को जारी किए गए परिणाम में मुख्य रूप से निम्न पद शामिल हैं:

पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT) – Hindi

ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT) – Hindi

उम्मीदवार अपने लॉगिन के माध्यम से यह पता लगा सकते हैं कि वे भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं या नहीं.

KVS NVS Tier-II Result 2026 कैसे चेक करें?

रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन पोर्टल खोलकर लॉगिन करना होगा. इसके बाद संबंधित भर्ती और पद के रिजल्ट/शॉर्टलिस्टिंग स्टेटस को चेक किया जा सकता है. उम्मीदवारों को सलाह है कि वे CBSE द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस में उपलब्ध लिंक के माध्यम से एप्लीकेशन लॉगिन करें. रिजल्ट देखने के बाद स्क्रीनशॉट या PDF को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना भी उपयोगी रहेगा.

रिजल्ट के बाद अगला चरण क्या होगा?

Tier-II के बाद भर्ती प्रक्रिया पद के अनुसार आगे बढ़ेगी. जिन पदों में इंटरव्यू शामिल है, उनके लिए जारी परिणाम यह स्पष्ट करेगा कि उम्मीदवार अगले चरण यानी इंटरव्यू के लिए चुना गया है या नहीं. ऐसे पदों पर भर्ती प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है. इंटरव्यू वाले पदों के उम्मीदवारों की मार्कशीट इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम परिणाम जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी. वहीं, जिन पदों के चयन में इंटरव्यू शामिल नहीं है, उनके Tier-II अंक संबंधित उम्मीदवार के लॉगिन में उपलब्ध कराए जाएंगे.

Preference भरना न भूलें

कुछ पदों के लिए उम्मीदवारों को भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार अपनी post preference जमा करनी पड़ सकती है. इसके लिए एप्लीकेशन पोर्टल पर लॉगिन करके दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि preference भरते समय पदों का चयन सोच-समझकर करें और निर्धारित समय सीमा का ध्यान रखें.

इंटरव्यू और स्किल टेस्ट की जानकारी कब?

जिन पदों पर इंटरव्यू या स्किल टेस्ट लागू है, उनके शेड्यूल और कॉल लेटर तय कार्यक्रम के बाद उम्मीदवारों के लॉगिन में उपलब्ध कराए जाएंगे. संबंधित कार्यक्रम KVS और NVS के साथ समन्वय के बाद जारी किया जाएगा. CBSE ने संकेत दिया है कि बाकी पदों के परिणाम भी तैयार किए जा रहे हैं और उन्हें अलग-अलग चरणों में घोषित किया जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों को CBSE, KVS और NVS की आधिकारिक वेबसाइटों के साथ अपना एप्लीकेशन लॉगिन नियमित रूप से चेक करते रहना चाहिए.