KVS NVS Tier 2 Final Answer Key 2026 OUT: केवीएस-एनवीएस टियर-2 फाइनल आंसर की जारी, ऐसे करें चेक

KVS NVS Tier 2 Final Answer Key 2026 OUT: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने KVS NVS Tier 2 Answer Key 2026 जारी कर दी है. 17 अगस्त 2026 को बोर्ड ने कुछ टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों के लिए फाइनल आंसर की के साथ Tier 2 रिजल्ट भी घोषित किया है. परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने संबंधित पद की फाइनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं.

यह आंसर की उम्मीदवारों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे वे परीक्षा में दिए गए अपने उत्तरों का आधिकारिक उत्तरों से मिलान कर सकते हैं और संभावित प्रदर्शन का अंदाजा लगा सकते हैं.

किन पदों की Final Answer Key जारी?

CBSE ने फिलहाल चार पदों के लिए KVS NVS Tier 2 Final Answer Key उपलब्ध कराई है. इनमें शामिल हैं:

PGT (कंप्यूटर साइंस)

TGT (कंप्यूटर साइंस)

फ़ाइनेंस ऑफ़िसर

स्टेनोग्राफ़र ग्रेड-I

उम्मीदवारों को अपने पद के अनुसार संबंधित आंसर की डाउनलोड करके उत्तरों का मिलान करना चाहिए.

KVS NVS Recruitment 2026: परीक्षा का पूरा शेड्यूल

KVS और NVS की टीचिंग एवं नॉन-टीचिंग भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 15,762 पदों पर भर्ती की जा रही है. इस भर्ती के लिए Tier 1 परीक्षा 10 और 11 जनवरी 2026 को आयोजित हुई थी, जबकि Tier 2 परीक्षा 27 से 31 मार्च 2026 के बीच हुई थी. अब 17 अगस्त को Tier 2 रिजल्ट जारी होने के बाद सफल उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में आगे बढ़ेंगे. पद के अनुसार अगले चरण में इंटरव्यू या स्किल टेस्ट शामिल हो सकता है.

KVS NVS Tier 2 Final Answer Key ऐसे करें डाउनलोड

CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर Latest @CBSE सेक्शन देखें.

वहां उपलब्ध Final Answer Keys लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद KVS/NVS भर्ती से संबंधित आंसर की लिंक खोलें.

एक ZIP फाइल डाउनलोड होगी, जिसमें संबंधित पदों की फाइनल आंसर की दी गई होगी.

अपनी पोस्ट की आंसर की खोलकर अपने उत्तरों से मिलान करें.

Tier 2 Result के बाद क्या होगा?

Tier 2 में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को भर्ती के अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा. संबंधित पद के अनुसार यह चरण इंटरव्यू या स्किल टेस्ट हो सकता है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आगे की प्रक्रिया से जुड़ी तारीखों और निर्देशों के लिए CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस को नियमित रूप से देखते रहें.

उम्मीदवारों के लिए जरूरी बात

फाइनल आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने प्रदर्शन का बेहतर आकलन कर सकते हैं. हालांकि, अंतिम चयन केवल संभावित स्कोर पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि भर्ती नियमों के अनुसार निर्धारित चयन प्रक्रिया के सभी चरणों और पात्रता मानदंडों को पूरा करना जरूरी होगा. KVS NVS Tier 2 Answer Key 2026 से जुड़ी नई जानकारी और अगले चरण की अपडेट के लिए उम्मीदवारों को केवल आधिकारिक CBSE पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए.