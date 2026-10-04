KVS-NVS Teacher Bharti: इस सर्टिफिकेट को लेकर बढ़ी उम्मीदवारों की चिंता, जरूर जानें तारीख की यह शर्तें

KVS-NVS Teacher Recruitment 2025: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) की भर्ती में शामिल होने वाले OBC-NCL उम्मीदवारों के लिए सर्टिफिकेट से जुड़ी एक अहम शर्त सामने आई है. भर्ती प्रक्रिया में OBC-NCL (Other Backward Classes-Non Creamy Layer) सर्टिफिकेट की जारी होने की तारीख महत्वपूर्ण है. निर्धारित तारीख के दायरे में सर्टिफिकेट नहीं होने पर उम्मीदवार को आरक्षण का लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है.

KVS और NVS की ओर से जारी भर्ती नोटिफिकेशन संख्या 01/2025 में OBC-NCL उम्मीदवारों के लिए सर्टिफिकेट को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं. नोटिफिकेशन 13 नवंबर 2025 को जारी किया गया था. इसके मुताबिक, OBC-NCL आरक्षण का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार का सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2025 से 4 दिसंबर 2025 के बीच जारी हुआ होना चाहिए.

OBC-NCL Certificate Date क्यों है महत्वपूर्ण?

भर्ती नियमों के अनुसार, OBC-NCL कैटेगरी में आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित सक्षम प्राधिकारी से जारी वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. सर्टिफिकेट की जारी होने की तारीख भी नोटिफिकेशन में तय अवधि के भीतर होनी चाहिए. इसका मतलब है कि सिर्फ OBC प्रमाण पत्र होना पर्याप्त नहीं है. उम्मीदवार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसका OBC-NCL Certificate Date भर्ती बोर्ड की निर्धारित समय सीमा के अनुरूप हो.

अगर दस्तावेज सत्यापन के दौरान सर्टिफिकेट निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो उम्मीदवार को OBC-NCL आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता. ऐसी स्थिति में भर्ती परीक्षा में सफल होने के बावजूद उम्मीदवार की उम्मीदवारी प्रभावित हो सकती है.

Creamy Layer वाले OBC उम्मीदवारों के लिए क्या नियम है?

KVS-NVS भर्ती नोटिफिकेशन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि OBC Creamy Layer से संबंधित उम्मीदवार OBC आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते. ऐसे उम्मीदवारों को सामान्य यानी General Category के तहत आवेदन करना होगा. इसके अलावा, OBC-NCL आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं समुदायों को मिलेगा जो केंद्र सरकार की OBC सूची में शामिल हैं. इसलिए उम्मीदवारों के लिए अपनी जाति/समुदाय की केंद्रीय OBC सूची में स्थिति और सर्टिफिकेट की वैधता दोनों जांचना जरूरी है.

15 हजार से अधिक पदों पर भर्ती

KVS और NVS भर्ती 2025 में बड़ी संख्या में Teaching और Non-Teaching Posts शामिल हैं. भर्ती में PGT, TGT, PRT के साथ प्रिंसिपल, वाइस-प्रिंसिपल और कई अन्य गैर-शिक्षण पदों को भी शामिल किया गया है. भर्ती नोटिफिकेशन में अलग-अलग पदों के लिए कैटेगरी के अनुसार रिक्तियों का विवरण दिया गया है. इनमें OBC-NCL उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पद भी शामिल हैं.

उम्मीदवार क्या करें?

OBC-NCL कैटेगरी के उम्मीदवारों को अपने दस्तावेजों की दोबारा जांच करनी चाहिए. खासतौर पर सर्टिफिकेट जारी होने की तारीख, सक्षम प्राधिकारी और केंद्रीय OBC सूची में समुदाय की स्थिति जरूर सत्यापित करें. भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान यही दस्तावेज अहम भूमिका निभा सकते हैं.