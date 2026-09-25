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Army Success Story: NCC से मिली प्रेरणा, सेना में मिला मुकाम, अब पूरा हुआ अफसर बनने का सपना

Kushvi Purohit Success Story: अहमदाबाद की पूर्व NCC कैडेट कुशवी पुरोहित भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनीं. NCC से Army Officer बनने तक का उनका सफर ऐसा रहा है.

By: Munna Verma | Published: September 25, 2026 1:07:42 PM IST

Kushvi Purohit Success Story: कुशवी पुरोहित ने हासिल किया बड़ा मुकाम
Kushvi Purohit Success Story: कुशवी पुरोहित ने हासिल किया बड़ा मुकाम


Kushvi Purohit Success Story: एनसीसी की वर्दी पहनकर देश सेवा का सपना देखने वाली कुशवी पुरोहित ने अब भारतीय सेना की अधिकारी के रूप में अपने करियर की शुरुआत कर दी है. अहमदाबाद की पूर्व NCC कैडेट कुशवी ने गया स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (OTA) में सैन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारतीय सेना के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स (EME) कोर में लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन प्राप्त किया है.

कुशवी पुरोहित को 5 सितंबर 2026 को भारतीय सेना में कमीशन मिला. वह अहमदाबाद स्थित 2 गुजरात एयर स्क्वाड्रन NCC की पूर्व कैडेट रही हैं. उनकी इस उपलब्धि को NCC डायरेक्टरेट गुजरात ने संगठन के लिए गौरव का क्षण बताया और उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं. कुशवी की कहानी उन युवाओं के लिए खास है, जो NCC के जरिए सैन्य जीवन को करीब से समझते हुए आगे चलकर सशस्त्र बलों में अधिकारी बनने का सपना देखते हैं. NCC में मिली ट्रेनिंग ने उनके व्यक्तित्व में अनुशासन, नेतृत्व और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई.

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NCC से शुरू हुआ सफर, OTA गया में पूरी हुई ट्रेनिंग

कुशवी अहमदाबाद में 2 गुजरात एयर स्क्वाड्रन NCC से जुड़ी थीं। NCC के दौरान उन्होंने सैन्य अनुशासन और नेतृत्व से जुड़े कई अनुभव हासिल किए. यही अनुभव आगे सेना में अधिकारी बनने की उनकी तैयारी का हिस्सा बने. इसके बाद उन्होंने गया स्थित OTA में सैन्य प्रशिक्षण लिया. कठिन ट्रेनिंग और निर्धारित मानकों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उन्हें भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्रदान किया गया. NCC कैडेट से सेना की अधिकारी तक पहुंचने का यह सफर केवल एक पद हासिल करने की कहानी नहीं है, बल्कि लंबे समय तक किए गए अनुशासन और तैयारी का परिणाम भी है.

EME Corps में निभाएंगी तकनीकी जिम्मेदारी

लेफ्टिनेंट कुशवी पुरोहित को भारतीय सेना के Electronics and Mechanical Engineers (EME) Corps में शामिल किया गया है. EME कोर सेना के विभिन्न हथियारों, वाहनों और तकनीकी उपकरणों को इंजीनियरिंग और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. तकनीकी संसाधनों की देखरेख और उन्हें ऑपरेशनल जरूरतों के अनुरूप बनाए रखने में EME की भूमिका अहम होती है. ऐसे में कुशवी का इस कोर का हिस्सा बनना उनके सैन्य करियर में तकनीकी जिम्मेदारियों का एक महत्वपूर्ण चरण है.

युवा NCC कैडेट्स के लिए बनीं प्रेरणा

कुशवी की उपलब्धि पर NCC डायरेक्टरेट गुजरात ने उन्हें बधाई दी है. संगठन ने उनके सैन्य करियर के लिए शुभकामनाएं भी दीं. NCC से शुरू होकर भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त अधिकारी बनने तक का उनका सफर देशभर के उन युवाओं के लिए प्रेरणादायक है, जो सेना की वर्दी पहनकर देश की सेवा करना चाहते हैं. कुशवी की कहानी बताती है कि NCC में हासिल किया गया अनुशासन, नेतृत्व और अनुभव भविष्य के सैन्य करियर की मजबूत नींव बन सकता है.

Tags: Indian ArmyKushvi PurohitNCCSuccess story
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