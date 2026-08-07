Sarkari Naukri: ग्राम प्रशासनिक अधिकारी का अभी तक नहीं किया आवेदन, तो फटाफट भरें फॉर्म, 67,600 मिलेगी सैलरी

Karnataka VAO Recruitment 2026: कर्नाटक VAO भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर है. कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (KEA) ने Village Administrative Officer (VAO) भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है. अब इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 20 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है.

KEA ने आधिकारिक नोटिफिकेशन और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इस फैसले की जानकारी दी. प्राधिकरण के अनुसार, अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए आवेदन की समय-सीमा बढ़ाई गई है. यह संशोधित तिथि कल्याण कर्नाटक (Kalyana Karnataka) श्रेणी के उम्मीदवारों पर भी समान रूप से लागू होगी. हालांकि, 10 जुलाई 2026 को जारी मूल भर्ती अधिसूचना की अन्य सभी शर्तें पहले की तरह ही प्रभावी रहेंगी.

संशोधित आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां

कर्नाटक VAO भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित तिथियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

ऑनलाइन आवेदन दोबारा शुरू – 7 अगस्त 2026

आवेदन की अंतिम तिथि- 20 अगस्त 2026

शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि- 21 अगस्त 2026

जनरल/RPC कैडर परीक्षा- 4 अक्टूबर 2026

कल्याण कर्नाटक कैडर परीक्षा- 25 अक्टूबर 2026

572 पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 572 Village Administrative Officer (VAO) पदों को भरा जाएगा. इनमें अलग-अलग कैडर के लिए रिक्तियां निर्धारित की गई हैं.

रेसिडुअल पैरेंट कैडर (General/RPC): 505 पद

कल्याण कर्नाटक कैडर: 67 पद

चयन होने पर मिलेगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों को 34,100 रुपये से 67,600 रुपये प्रतिमाह का वेतनमान दिया जाएगा. इसके अलावा राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अन्य भत्तों का लाभ भी मिलेगा.

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (2nd PUC) या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है.

फॉर्म भरने के लिए जरूरी आयुसीमा

आयु सीमा की बात करें तो अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को राज्य सरकार के नियमानुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी.

चयन प्रक्रिया कैसी होगी?

कर्नाटक VAO भर्ती 2026 में उम्मीदवारों का चयन कई चरणों के आधार पर किया जाएगा. जहां आवश्यक होगा वहां कन्नड़ भाषा की अनिवार्य परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसके बाद ऑफलाइन OMR आधारित लिखित परीक्षा होगी. लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) किया जाएगा. सभी चरणों में सफल अभ्यर्थियों को अंतिम मेरिट सूची के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी.

ऐसे करें आवेदन

इच्छुक उम्मीदवार KEA के भर्ती पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. सबसे पहले वैध मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करें. इसके बाद आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें, पसंदीदा जिला चुनें, फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें. निर्धारित शुल्क का भुगतान 21 अगस्त 2026 तक करें और आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद उसका प्रिंट या कन्फर्मेशन पेज सुरक्षित रख लें.