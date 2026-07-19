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JSSC Vacancy: इंटरमीडिएट हैं पास, तो आपके लिए यहां नौकरी की भरमार, कल से आवेदन शुरू, बेहतरीन है सैलरी

Sarkari Naukri JSSC Inter Level Recruitment 2026: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) में नौकरी (Govt Jobs) तलाश रहे युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है. इन पदों पर आवेदन करने से पहले दिए गए बातों को ध्यान से जरूर पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: July 19, 2026 9:04:46 AM IST

JSSC Recruitment 2026 Sarkari Naukri: कल से आवेदन प्रक्रिया शुरू
JSSC Recruitment 2026 Sarkari Naukri: कल से आवेदन प्रक्रिया शुरू


JSSC Inter Level Recruitment 2026: अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं और सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे हैं, तो JSSC इंटर लेवल भर्ती 2026 आपके लिए एक शानदार अवसर हो सकता है. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने JSSC इंटर लेवल भर्ती 2026 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 326 रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. इच्छुक अभ्यर्थी 20 जुलाई 2026 से 19 अगस्त 2026 तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

यदि आवेदन पत्र भरते समय किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है, तो आयोग ने 21 अगस्त से 23 अगस्त 2026 तक करेक्शन विंडो भी उपलब्ध कराई है. हालांकि, नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारियों में संशोधन की अनुमति नहीं होगी.

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JSSC इंटर लेवल भर्ती 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

भर्ती प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल आयोग ने पहले ही जारी कर दिया है. उम्मीदवारों को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन करने की सलाह दी जाती है.

ऑनलाइन आवेदन शुरू: 20 जुलाई 2026
आवेदन की अंतिम तिथि: 19 अगस्त 2026
फीस भुगतान और फोटो अपलोड की अंतिम तिथि: 20 अगस्त 2026
करेक्शन विंडो: 21 अगस्त से 23 अगस्त 2026

JSSC इंटर लेवल भर्ती 2026: कुल पद और पोस्ट

इस भर्ती के माध्यम से विभिन्न विभागों में इंटरमीडिएट स्तर के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. प्रमुख पद इस प्रकार हैं:

हेल्थ सुपरवाइज़र – 137 पद
मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर – 62 पद
जूनियर फील्ड इन्वेस्टिगेटर – 27 पद
इंसेक्ट कलेक्टर – 32 पद
फिशरीज टेक्निकल असिस्टेंट – 41 पद
वेटरनरी/मेडिकल असिस्टेंट – शेष पद

कुल मिलाकर 326 पदों पर भर्ती की जाएगी.

क्या है अप्लाई करने की आयु सीमा

आयोग द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी.

देना होगा आवेदन शुल्क

सामान्य, EWS, BC-I और BC-II: 100 रुपये
झारखंड के SC/ST उम्मीदवार: 50 रुपये
दिव्यांग (PwD): शुल्क से छूट

आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

उम्मीदवार आवेदन पत्र भरने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें. सभी जानकारी सही दर्ज करें, क्योंकि नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी जानकारियों में बाद में संशोधन नहीं किया जा सकेगा. साथ ही, अंतिम समय की तकनीकी परेशानी से बचने के लिए आवेदन जल्द पूरा करना बेहतर रहेगा.

Tags: JSSCJSSC Inter Level Recruitmentsarkari naukri
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