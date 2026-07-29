JSSC Excise Constable Result 2026 Declared: झारखंड SSC एक्साइज कांस्टेबल रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक

JSSC Excise Constable Result 2026 Declared: झारखंड में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने झारखंड एक्साइज कॉन्स्टेबल प्रतियोगी परीक्षा (JECCE) 2023 का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है. आयोग ने 28 जुलाई 2026 को लिखित परीक्षा परिणाम के साथ संयुक्त मेरिट लिस्ट PDF और कट-ऑफ मार्क्स भी जारी किए हैं.

जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब JSSC की आधिकारिक वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर अपनी चयन स्थिति देख सकते हैं. यह भर्ती अभियान विज्ञापन संख्या 06/2023 के तहत 583 उत्पाद सिपाही (Excise Constable) पदों को भरने के लिए आयोजित किया गया था.

JSSC Excise Constable Result 2026: महत्वपूर्ण जानकारी

JSSC एक्साइज कॉन्स्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा 12 अप्रैल 2026 को झारखंड के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. परीक्षा पूरी होने के बाद आयोग ने 27 जून 2026 को संशोधित और फाइनल आंसर की जारी की थी. अब जारी की गई अंतिम मेरिट लिस्ट में उन उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं, जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया में बेहतर प्रदर्शन किया है और अगले चरण के लिए चयनित हुए हैं.

मेरिट लिस्ट PDF में क्या जानकारी मिलेगी?

JSSC ने उम्मीदवारों के लिए संयुक्त मेरिट लिस्ट PDF ऑनलाइन जारी की है. इस PDF में चयन प्रक्रिया से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध हैं.

मेरिट लिस्ट में आमतौर पर ये विवरण शामिल होते हैं.

उम्मीदवार का रोल नंबर

रजिस्ट्रेशन नंबर

कैटेगरी

प्राप्त अंक

मेरिट रैंक

चयन की स्थिति

उम्मीदवार PDF डाउनलोड करके उसमें अपना रोल नंबर सर्च कर सकते हैं और अपना रिजल्ट आसानी से देख सकते हैं.

JSSC Excise Constable Result 2026 कैसे डाउनलोड करें?

JSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर मौजूद “What’s New” सेक्शन खोलें.

“Combined Merit List of JECCE-2023” लिंक पर क्लिक करें.

स्क्रीन पर खुलने वाली PDF को डाउनलोड करें.

PDF में अपने रोल नंबर या नाम को सर्च करके चयन स्थिति जांचें.

रिजल्ट के बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेरिट लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) प्रक्रिया में शामिल होना होगा. JSSC की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार उम्मीदवारों को अपने सभी जरूरी मूल दस्तावेज और प्रमाण पत्र लेकर उपस्थित होना होगा. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे DV से संबंधित सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और समय पर सभी दस्तावेज तैयार रखें.

JSSC Excise Constable Result 2026 का इंतजार कर रहे हजारों उम्मीदवारों के लिए यह अहम अपडेट है. 583 पदों के लिए जारी मेरिट लिस्ट के बाद अब चयनित उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. उम्मीदवार भर्ती के अगले चरणों की जानकारी के लिए JSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित अपडेट देखते रहें.

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