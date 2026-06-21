JSSC Assistant Teacher Admit Card 2026 Released: झारखंड SSC असिस्टेंट टीचर एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

JSSC Assistant Teacher Admit Card 2026 Released: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने झारखंड इंटरमीडिएट एवं ग्रेजुएट ट्रेंड स्पेशल एजुकेशन असिस्टेंट टीचर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन (JIGTSEATCCE) 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब अपना हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं.

परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उसमें दर्ज सभी जानकारियों की जांच अवश्य कर लें.

कब आयोजित होगी JSSC असिस्टेंट टीचर परीक्षा?

आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा का आयोजन 22 जून 2026 से 24 जून 2026 तक किया जाएगा. आवश्यकता पड़ने पर 25 जून 2026 को अतिरिक्त परीक्षा तिथि भी निर्धारित की गई है. यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित होगी और परीक्षा केंद्र रांची मुख्यालय के अंतर्गत विभिन्न निर्धारित स्थानों पर बनाए गए हैं.

JSSC Assistant Teacher Admit Card 2026 ऐसे करें डाउनलोड

JSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर “Important Links” सेक्शन में जाएं.

“Admit Card” विकल्प पर क्लिक करें.

JIGTSEATCCE-2025 परीक्षा से संबंधित लिंक चुनें.

अपनी ईमेल आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें.

सबमिट बटन पर क्लिक करें.

स्क्रीन पर प्रदर्शित एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

परीक्षा केंद्र पर कौन से दस्तावेज साथ ले जाएं?

परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र अनिवार्य होगा. उम्मीदवार निम्न में से कोई एक दस्तावेज साथ रख सकते हैं:

आधार कार्ड या ई-आधार

वोटर आईडी कार्ड

पैन कार्ड

पासपोर्ट

ड्राइविंग लाइसेंस

फोटोयुक्त बैंक पासबुक

बिना वैध पहचान पत्र के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा.

परीक्षा पैटर्न और महत्वपूर्ण निर्देश

परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल-चॉइस प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा CBT या OMR आधारित मोड में आयोजित की जा सकती है. यदि परीक्षा कई शिफ्टों में आयोजित होती है, तो आयोग नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू करेगा. अभ्यर्थियों के लिए राहत की बात यह है कि परीक्षा में गलत उत्तरों के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है. इसके अलावा, गेट बंद होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा. उम्मीदवारों को परीक्षा समाप्त होने से पहले केंद्र छोड़ने की अनुमति भी नहीं होगी.

मेरिट लिस्ट के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स

JSSC ने विभिन्न वर्गों के लिए न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित किए हैं:

अनारक्षित एवं EWS: 40%

SC/ST एवं महिला उम्मीदवार: 32%

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Annexure-1): 34%

पिछड़ा वर्ग (Annexure-2): 36.5%

आदिम जनजाति: 30%

उम्मीदवारों को मेरिट सूची में स्थान पाने के लिए अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा. परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें.