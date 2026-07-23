JPSC Exam 2026 Postponed: जेपीएससी ने 9 परीक्षाएं की स्थगित, उम्मीदवारों को करना होगा नई तारीखों का इंतजार

JPSC Exam 2026 Postponed: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने उम्मीदवारों को बड़ा अपडेट देते हुए वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है. आयोग ने कुल 9 परीक्षाओं को अगले आदेश तक टालने का फैसला लिया है. JPSC की ओर से जारी आधिकारिक सूचना में बताया गया कि कुछ अनिवार्य कारणों के चलते परीक्षाओं को निर्धारित समय पर आयोजित नहीं किया जा सकेगा. इस फैसले से हजारों अभ्यर्थियों को अपनी परीक्षा योजना में बदलाव करना पड़ेगा.

सबसे प्रमुख बदलाव झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज मेन (लिखित) प्रतियोगी परीक्षा 2025 को लेकर किया गया है. यह परीक्षा विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत 25 जुलाई से 27 जुलाई 2026 तक आयोजित होनी थी, लेकिन अब इसे अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है. आयोग ने कहा है कि परीक्षा की नई तारीखों की जानकारी बाद में आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी.

इन 9 परीक्षाओं को किया गया स्थगित

JPSC द्वारा स्थगित की गई परीक्षाओं में कई महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं.

झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज मेन परीक्षा 2025

निर्धारित तिथि: 25 से 27 जुलाई 2026

कंबाइंड सिविल सर्विसेज मेन बैकलॉग परीक्षा 2025

निर्धारित तिथि: 8, 9 और 10 अगस्त 2026

कंबाइंड सिविल सर्विसेज मेन बैकलॉग परीक्षा 2023

निर्धारित तिथि: 1, 2 और 3 अगस्त 2026

सिविल जज जूनियर डिवीजन (लिखित) परीक्षा

निर्धारित तिथि: 6 और 7 सितंबर 2026

असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बैकलॉग परीक्षा

निर्धारित तिथि: 8 से 12 सितंबर 2026

इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज (लिखित) परीक्षा

निर्धारित तिथि: 11 और 12 सितंबर 2026

प्रोजेक्ट मैनेजर (लिखित) परीक्षा

निर्धारित तिथि: 19 और 20 सितंबर 2026

असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर रेगुलर परीक्षा

निर्धारित तिथि: 25 से 29 सितंबर 2026

बॉयलर इंस्पेक्टर परीक्षा

निर्धारित तिथि: 26 और 27 सितंबर 2026

परीक्षा स्थगित होने के पीछे क्या है वजह?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, JPSC की कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जांच चल रही है. इन मामलों की जांच के दौरान CID ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में JPSC की डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर श्वेता गुप्ता समेत कुछ अन्य व्यक्ति शामिल हैं. जांच एजेंसी ने मामले में भारतीय न्याय संहिता और झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2023 के तहत कार्रवाई की है.

JPSC चेयरमैन ने दिया इस्तीफा

इसी बीच JPSC के चेयरमैन एल. खियांग्ते ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. राज्यपाल संतोष गंगवार ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. इस घटनाक्रम के बाद परीक्षा प्रक्रिया और आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर उम्मीदवारों में कई सवाल उठ रहे हैं.

उम्मीदवारों को आधिकारिक अपडेट का इंतजार

JPSC ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और परीक्षा से जुड़ी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट पर भरोसा करें. जो अभ्यर्थी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपनी तैयारी जारी रखें और आयोग द्वारा जारी होने वाले नए परीक्षा कार्यक्रम का इंतजार करें. नई तारीखों की घोषणा होने के बाद उम्मीदवारों को आगे की रणनीति बनाने में आसानी होगी.

JPSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं हजारों युवाओं के करियर के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए उम्मीदवारों के लिए सही और आधिकारिक जानकारी से जुड़े रहना बेहद जरूरी है.

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