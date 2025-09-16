UPSC CDS 2025: UPSC ने जारी किए सीडीएस-2 परीक्षा के सभी प्रश्नपत्र, जानें कैसे करें डाउनलोड?

UPSC CDS Question Paper 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने संयुक्त रक्षा सेवा (CDS) परीक्षा-2, 2025 के प्रश्न पत्र जारी कर दिए है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से प्रश्न पत्रों की PDF फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं. यह परीक्षा 14 सितंबर को आयोजित हुई थी. जारी किए गए प्रश्न पत्रों में अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और प्रारंभिक गणित शामिल हैं. उम्मीदवार इन प्रश्न पत्रों और कोचिंग संस्थानों द्वारा साझा की गई अनौपचारिक उत्तर कुंजियों की मदद से अपने संभावित अंकों का अनुमान लगा सकते हैं.

UPSC CDS Exam Pattern

प्रत्येक प्रश्न पत्र कुल 100 अंकों का था. अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान के प्रश्नपत्रों में 120 वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, जबकि प्रारंभिक गणित के प्रश्नपत्र में 100 प्रश्न थे. सामान्य ज्ञान और प्रारंभिक गणित के प्रश्नपत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में थे. सभी प्रश्नपत्रों की अवधि दो घंटे की थी. मार्किंग स्कीम के अनुसार, गलत उत्तर पर निगेटिव मार्किंग होगी और प्रत्येक गलत उत्तर पर उस प्रश्न के निर्धारित अंक का एक-तिहाई हिस्सा काटा जाएगा. यदि किसी प्रश्न के एक से अधिक उत्तर दिए गए हैं, तो उसे गलत माना जाएगा और वही दंड लागू होगा. जबकि किसी प्रश्न को खाली छोड़ने पर कोई अंक नहीं काटा जाएगा.

453 पदों पर होनी है भर्ती

ये परीक्षा एक ही दिन तीन सत्रों में आयोजित की गई थी. सुबह 9 बजे से 11 बजे तक अंग्रेजी, दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक सामान्य ज्ञान और शाम 4 बजे से 6 बजे तक प्रारंभिक गणित. लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा. इस बार CDS 2 परीक्षा 2025 के माध्यम से कुल 453 पदों पर भर्ती की जाएगी.

ऐसे डाउनलोड करें प्रश्नपत्र