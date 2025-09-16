UPSC CDS 2025: UPSC ने जारी किए सीडीएस-2 परीक्षा के सभी प्रश्नपत्र, जानें कैसे करें डाउनलोड?
Home > जॉब > UPSC CDS 2025: UPSC ने जारी किए सीडीएस-2 परीक्षा के सभी प्रश्नपत्र, जानें कैसे करें डाउनलोड?

UPSC CDS 2025: UPSC ने जारी किए सीडीएस-2 परीक्षा के सभी प्रश्नपत्र, जानें कैसे करें डाउनलोड?

UPSC CDS 2 2025: यूपीएससी ने सीडीएस 2 परीक्षा 2025 के प्रश्नपत्र जारी कर दिए हैं. अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और गणित के पेपर आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते है.

By: Mohammad Nematullah | Published: September 16, 2025 3:30:18 PM IST

UPSC CDS 2 2025
UPSC CDS 2 2025

UPSC CDS Question Paper 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने संयुक्त रक्षा सेवा (CDS) परीक्षा-2, 2025 के प्रश्न पत्र जारी कर दिए है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से प्रश्न पत्रों की PDF फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं. यह परीक्षा 14 सितंबर को आयोजित हुई थी. जारी किए गए प्रश्न पत्रों में अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और प्रारंभिक गणित शामिल हैं. उम्मीदवार इन प्रश्न पत्रों और कोचिंग संस्थानों द्वारा साझा की गई अनौपचारिक उत्तर कुंजियों की मदद से अपने संभावित अंकों का अनुमान लगा सकते हैं.

UPSC CDS Exam Pattern

प्रत्येक प्रश्न पत्र कुल 100 अंकों का था. अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान के प्रश्नपत्रों में 120 वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, जबकि प्रारंभिक गणित के प्रश्नपत्र में 100 प्रश्न थे. सामान्य ज्ञान और प्रारंभिक गणित के प्रश्नपत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में थे. सभी प्रश्नपत्रों की अवधि दो घंटे की थी. मार्किंग स्कीम के अनुसार, गलत उत्तर पर निगेटिव मार्किंग होगी और प्रत्येक गलत उत्तर पर उस प्रश्न के निर्धारित अंक का एक-तिहाई हिस्सा काटा जाएगा. यदि किसी प्रश्न के एक से अधिक उत्तर दिए गए हैं, तो उसे गलत माना जाएगा और वही दंड लागू होगा. जबकि किसी प्रश्न को खाली छोड़ने पर कोई अंक नहीं काटा जाएगा.

453 पदों पर होनी है भर्ती

ये परीक्षा एक ही दिन तीन सत्रों में आयोजित की गई थी. सुबह 9 बजे से 11 बजे तक अंग्रेजी, दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक सामान्य ज्ञान और शाम 4 बजे से 6 बजे तक प्रारंभिक गणित. लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा. इस बार CDS 2 परीक्षा 2025 के माध्यम से कुल 453 पदों पर भर्ती की जाएगी.

ब्रेन खाने वाले खतरनाक अमीबा का केरल में कहर

ऐसे डाउनलोड करें प्रश्नपत्र

  • सबसे पहले UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.
  • यहां परीक्षा वाले सेक्शन में जाएं.
  • अब एक्टिव परीक्षा के विकल्प पर क्लिक करें.
  • अब UPSC CDS 2 2025 का विकल्प चुनें.
  • यहां आपको सभी विषयों के प्रश्नपत्र डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा.
  • संबंधित विषय के लिंक पर क्लिक करें और प्रश्नपत्र डाउनलोड करें.

Tags: Government examGovernment Jobsupsc cds 2Upsc exam news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आधी रात और सुबह-सुबह क्यों सबसे ज्यादा होते हैं हार्ट...

September 16, 2025

67 मामले, 18 मौतें: पानी से फैल रहा जानलेवा अमीबा

September 16, 2025

इन फिल्मों से बनाई Pooja Hegdeने इंडस्ट्री में अपनी पहचान

September 16, 2025

Rakul Preet Singhका आउटफिट पहनकर पाएँ स्टार जैसा ग्लो और...

September 16, 2025

इस हॉलीवुड सिंगर ने कैमरे के सामने दिखाया अपना मैन...

September 16, 2025

रेड फोर्ट की दीवारों पर काली परत: क्या कहता है...

September 16, 2025
UPSC CDS 2025: UPSC ने जारी किए सीडीएस-2 परीक्षा के सभी प्रश्नपत्र, जानें कैसे करें डाउनलोड?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

UPSC CDS 2025: UPSC ने जारी किए सीडीएस-2 परीक्षा के सभी प्रश्नपत्र, जानें कैसे करें डाउनलोड?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UPSC CDS 2025: UPSC ने जारी किए सीडीएस-2 परीक्षा के सभी प्रश्नपत्र, जानें कैसे करें डाउनलोड?
UPSC CDS 2025: UPSC ने जारी किए सीडीएस-2 परीक्षा के सभी प्रश्नपत्र, जानें कैसे करें डाउनलोड?
UPSC CDS 2025: UPSC ने जारी किए सीडीएस-2 परीक्षा के सभी प्रश्नपत्र, जानें कैसे करें डाउनलोड?
UPSC CDS 2025: UPSC ने जारी किए सीडीएस-2 परीक्षा के सभी प्रश्नपत्र, जानें कैसे करें डाउनलोड?