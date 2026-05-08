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Job Life: सालों की मेहनत से मिली 28 LPA की प्रमोशन, लेकिन 6 महीनों में टूट गई ज़िंदगी, छोड़नी पड़ी नौकरी

Job Life: आठ साल की मेहनत के बाद हरमनजोत कौर को सीनियर मैनेजर पद और 28 LPA सैलरी मिली, लेकिन बढ़ती जिम्मेदारियों ने उनकी खुशी को जल्द ही तनाव में बदल दिया.

By: Munna Verma | Published: May 8, 2026 2:15:45 PM IST

Job Life: जिस प्रमोशन का था इंतज़ार, वही बन गया तनाव की वजह
Job Life: जिस प्रमोशन का था इंतज़ार, वही बन गया तनाव की वजह


Job Life: कई लोगों के लिए प्रमोशन सिर्फ़ एक नया पद नहीं होता, बल्कि वर्षों की मेहनत का परिणाम होता है. हरमनजोत कौर के लिए भी यह पल कुछ ऐसा ही था. करीब आठ साल तक लगातार मेहनत करने के बाद साल 2025 में उन्हें सीनियर मैनेजर के पद पर प्रमोट किया गया. उनकी सैलरी बढ़कर 28 लाख प्रति वर्ष (LPA) हो गई.
ऑफिस में बधाइयों का दौर शुरू हो गया. परिवार और दोस्तों को उन पर गर्व था. उन्हें लग रहा था कि आखिरकार उन्होंने वह मुकाम हासिल कर लिया है जिसके लिए वह लंबे समय से संघर्ष कर रही थीं. लेकिन यह खुशी ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाई.

नई ज़िम्मेदारियों के साथ हरमनजोत की दिनचर्या पूरी तरह बदल गई. पहले जो काम चुनौती लगता था, वही धीरे-धीरे मानसिक और शारीरिक थकान का कारण बनने लगा. उन्हें रोज़ाना 14 से 16 घंटे तक काम करना पड़ता था. लगातार मीटिंग्स, डेडलाइंस और टीम मैनेजमेंट के बीच उनका निजी जीवन लगभग खत्म होने लगा. सबसे दर्दनाक पल तब आया जब वह अपनी बेटी के स्कूल का पहला कार्यक्रम भी अटेंड नहीं कर पाईं. यहीं से उन्हें एहसास होने लगा कि करियर की सफलता की कीमत शायद बहुत बड़ी होती जा रही है.

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तनाव ने बिगाड़ी सेहत और रिश्ते

कुछ ही महीनों में तनाव ने उनकी सेहत पर असर डालना शुरू कर दिया. ज़रूरी मीटिंग्स से पहले उन्हें पैनिक अटैक आने लगे. ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल बढ़ने लगा, जबकि एंग्ज़ायटी उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई. काम का असर सिर्फ़ शरीर तक सीमित नहीं रहा. लगातार तनाव और समय की कमी ने उनके वैवाहिक रिश्ते में भी दूरी पैदा कर दी. ऑफिस का दबाव अब घर तक पहुंच चुका था.

ऑफिस के वॉशरूम में हुआ भावनात्मक ब्रेकडाउन

स्थिति तब और गंभीर हो गई जब एक दिन ऑफिस के वॉशरूम में उन्हें मानसिक रूप से पूरी तरह टूटने जैसा अनुभव हुआ. वह पल उनके लिए चेतावनी था कि अब चीज़ें नियंत्रण से बाहर जा चुकी हैं. उसी सप्ताह उन्होंने बिना किसी नए जॉब ऑफर के इस्तीफ़ा देने का फैसला कर लिया. उनके पास भविष्य की कोई स्पष्ट योजना नहीं थी, लेकिन वह यह समझ चुकी थीं कि इस तरह की ज़िंदगी लंबे समय तक नहीं जी जा सकती.

नौकरी छोड़ने के बाद मिली मानसिक शांति

आज नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद हरमनजोत की ज़िंदगी पहले से काफी अलग है. अब वह घर से पंजाब के बिज़नेस के लिए एक छोटी AI सर्विस चला रही हैं. उनकी कमाई पहले से कम है, लेकिन मानसिक शांति कहीं ज़्यादा है. अब उन्हें पर्याप्त नींद मिलती है, परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलता है और ज़िंदगी सिर्फ़ काम तक सीमित नहीं लगती.

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

हरमनजोत की कहानी सोशल मीडिया पर कई लोगों को अपनी जैसी लगी. कई यूज़र्स ने इसे “प्रमोशन ट्रैप” बताया, जहां बड़ी सैलरी और ऊंचे पद की कीमत मानसिक शांति और रिश्तों से चुकानी पड़ती है. कई लोगों ने यह भी कहा कि असली सफलता सिर्फ़ CTC में नहीं, बल्कि उस जीवन में है जहां इंसान अपने समय, सेहत और परिवार के साथ संतुलन बना सके.

Tags: home-hero-pos-4Job Life
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