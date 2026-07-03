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JNU Vacancy: जेएनयू में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, 10वीं से लेकर ग्रेजुएट करें आवेदन, बढ़िया है मंथली सैलरी

Sarkari Naukri JNU Recruitment 2026: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में नौकरी (Govt Jobs) की चाहत रखने वालों के लिए अच्छी खबर है. अगर आपका मन यहां आवेदन करने का है, तो सबसे पहले दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: July 3, 2026 12:33:44 PM IST

JNU Recruitment 2026 Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है.
JNU Recruitment 2026 Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है.


JNU Recruitment 2026: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने वर्ष 2026 में नॉन-टीचिंग स्टाफ के लिए एक बड़ी भर्ती अधिसूचना जारी की है. इस भर्ती के तहत ग्रुप A, B और C के कुल 267 पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं. यह अवसर उन युवाओं के लिए खास है जो सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे हैं और प्रतिष्ठित संस्थान में करियर बनाना चाहते हैं.

इस भर्ती के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे. इच्छुक उम्मीदवार JNU की आधिकारिक वेबसाइट jnu.ac.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2026, शाम 5:00 बजे निर्धारित की गई है. इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए समय रहते आवेदन करना जरूरी है.

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पदों का विवरण

इस भर्ती में लगभग 35 प्रकार के पद शामिल हैं. ग्रुप A में इंजीनियर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और सिस्टम एनालिस्ट जैसे उच्च पद हैं. ग्रुप B में सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट शामिल हैं. वहीं ग्रुप C में जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कुक, मल्टी टास्किंग स्टाफ और अन्य सहायक पद शामिल हैं.

क्या है योग्यता मानदंड और आयुसीमा

JNU की इस भर्ती में योग्यता पद के अनुसार अलग-अलग निर्धारित की गई है. कुछ पदों के लिए 10वीं या 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जबकि ग्रुप A पदों के लिए BE/B.Tech, मास्टर डिग्री और अनुभव अनिवार्य है. कई पदों पर कंप्यूटर ज्ञान, टाइपिंग स्किल और संबंधित क्षेत्र में अनुभव भी जरूरी है.

अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 40 वर्ष है, जबकि इंजीनियरिंग पदों के लिए यह 45 वर्ष तक निर्धारित की गई है. आरक्षित श्रेणियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट भी दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया और अवसर

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जा सकता है. यह भर्ती उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका है जो शिक्षा क्षेत्र में एक स्थिर और सम्मानजनक सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं. JNU Non-Teaching Recruitment 2026 एक सुनहरा अवसर है जिसमें अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए नौकरी के कई विकल्प मौजूद हैं.

Tags: home-hero-pos-2jnuJNU Recruitmentsarkari naukri
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