Indian Army Vacancy: सेना में बिना परीक्षा अफसर बनने का मौका, बस पूरी करनी है ये शर्तें, बेहतरीन है सैलरी

Indian Army TES 57 Recruitment 2026: भारतीय सेना में अधिकारी बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. इंडियन आर्मी ने 57वीं टेक्निकल एंट्री स्कीम (TES 57) भर्ती 2026 के लिए अधिसूचना जारी की है. इस भर्ती के तहत योग्य अविवाहित पुरुष उम्मीदवारों को 12वीं के बाद भारतीय सेना में अधिकारी बनने का अवसर मिल सकता है. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया 14 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और राष्ट्रीयता से जुड़ी सभी शर्तों को ध्यान से समझ लेना चाहिए.

Indian Army TES 57 Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

इंडियन आर्मी TES 57 भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार नीचे दी गई तारीखों को ध्यान में रखें.

नोटिफिकेशन: एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, 10–16 अक्टूबर 2026 के अंक में प्रकाशित

ऑनलाइन आवेदन शुरू: 14 अक्टूबर 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 12 नवंबर 2026

आवेदन का माध्यम: ऑनलाइन

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की परेशानियों से बचने के लिए समय रहते आवेदन करें और फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी जानकारियों की अच्छी तरह जांच कर लें.

Indian Army TES 57 Eligibility Criteria: कौन कर सकता है आवेदन?

TES 57 भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित शैक्षणिक, आयु और राष्ट्रीयता संबंधी मानदंड पूरे करने होंगे.

1. शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स (PCM) विषयों के साथ पास की हो. बारहवीं में कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक बताया गया है. इसके अलावा, उम्मीदवार का JEE (Main) परीक्षा 2026 में शामिल होना भी जरूरी है.

2. आयु सीमा

इस भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा 16 वर्ष 6 महीने से 19 वर्ष 6 महीने तक बताई गई है. हालांकि, आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई जन्मतिथि संबंधी शर्तों की पुष्टि करनी चाहिए.

3. राष्ट्रीयता और वैवाहिक स्थिति

इस भर्ती के लिए केवल अविवाहित पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार भारतीय नागरिक, नेपाली नागरिक या अधिसूचना में निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाला भारतीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए. कुछ श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो सकता है.

Indian Army TES 57 Recruitment 2026: कैसे करें आवेदन?

भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाएं.

TES 57 भर्ती से संबंधित लिंक खोजें.

निर्देशों के अनुसार रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करें.

आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी सावधानीपूर्वक भरें.

फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी विवरण जांच लें.

आवेदन पूरा होने के बाद उसका प्रिंटआउट या डिजिटल कॉपी सुरक्षित रखें

आवेदन से पहले जरूर पढ़ें नोटिफिकेशन

Indian Army TES 57 भर्ती 2026 उन योग्य युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर है, जो तकनीकी शिक्षा के माध्यम से सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं. आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना में आयु की गणना, चयन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और अन्य शर्तों की पुष्टि जरूर करें.

उपलब्ध विवरण में JEE परीक्षा का वर्ष 2021 और 2026, दोनों तरह से उल्लेखित है. इसलिए आवेदन करने से पहले भारतीय सेना की आधिकारिक अधिसूचना से सही वर्ष और अन्य पात्रता शर्तों की पुष्टि अवश्य करें.