ITBP Vacancy: आईटीबीपी में बिना परीक्षा अधिकारी बनने का मौका, अप्लाई करने के बचे हैं दो दिन, शानदार है सैलरी

ITBP Recruitment 2026: मेडिकल क्षेत्र में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तलाश कर रहे डॉक्टरों के लिए अच्छी खबर है. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (ITBP) के महानिदेशालय की ओर से आयोजित CAPF मेडिकल ऑफिसर चयन बोर्ड-2025 (MOSB-2025) के तहत ग्रुप ‘A’ मेडिकल पदों पर भर्ती निकाली गई है. इन पदों पर चयन के बाद उम्मीदवारों को BSF, CRPF, ITBP, SSB और असम राइफल्स जैसे केंद्रीय सुरक्षा बलों में सेवा का अवसर मिलेगा. इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आईटीबीपी की आधिकारिक वेबसाइट itbpolice.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

इस भर्ती अभियान में कुल 282 पद शामिल हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है और इच्छुक उम्मीदवार 8 सितंबर 2026 रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं.

282 पदों पर होगी भर्ती

भर्ती में तीन स्तर के मेडिकल पद शामिल हैं. इनमें सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के 5, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के 162 और मेडिकल ऑफिसर के 115 पद हैं. रिक्तियों की संख्या में बदलाव संभव है, क्योंकि इसमें बैकलॉग पद भी शामिल हैं.

किस पद के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के लिए MBBS के साथ संबंधित स्पेशलिटी में PG डिग्री/डिप्लोमा और DM या M.Ch. जैसी सुपर-स्पेशलिटी योग्यता आवश्यक है. इसके अलावा पहली PG डिग्री के बाद संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है.

स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर पद के लिए मान्यता प्राप्त मेडिकल योग्यता, अनिवार्य इंटर्नशिप और संबंधित स्पेशलिटी में PG डिग्री या डिप्लोमा जरूरी है. PG डिग्री धारकों के लिए डेढ़ वर्ष और PG डिप्लोमा वालों के लिए ढाई वर्ष का संबंधित अनुभव आवश्यक है.

वहीं मेडिकल ऑफिसर पद के लिए मान्यता प्राप्त MBBS या समकक्ष मेडिकल योग्यता और अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप जरूरी है. नियुक्ति से पहले स्थायी मेडिकल रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होगा.

यहां देखें नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक

ITBP Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

ITBP Recruitment 2026 आवेदन करने का लिंक

उम्र सीमा और आवेदन शुल्क

आयु की गणना 8 सितंबर 2026 के आधार पर होगी. सुपर स्पेशलिस्ट के लिए अधिकतम उम्र 50 वर्ष, स्पेशलिस्ट के लिए 40 वर्ष और मेडिकल ऑफिसर के लिए 30 वर्ष निर्धारित है. UR, OBC और EWS वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को 400 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. SC, ST, पूर्व सैनिक और सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों को शुल्क से छूट दी गई है.

कैसे होगा चयन?

आवेदन सही पाए जाने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंटेशन और इंटरव्यू के लिए ई-एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. इसके बाद उम्मीदवारों की Physical Standard Test (PST) और Medical Examination Test (MET) के जरिए उपयुक्तता जांची जाएगी.