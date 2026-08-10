ITBP Vacancy: आपके पास है यह डिग्री, तो आईटीबीपी में पाएं बिना लिखित परीक्षा नौकरी, जल्द करें आवेदन

ITBP Medical Officer Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स (ITBP) ने महत्वपूर्ण भर्ती अभियान शुरू किया है. ITBP के आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर मेडिकल ऑफिसर, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर और सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर पदों के लिए आवेदन से जुड़ी जानकारी जारी की गई है. इस भर्ती के जरिए कुल 282 मेडिकल पदों को भरने की योजना है.

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, अनुभव, चयन प्रक्रिया और अन्य शर्तों को ध्यान से पढ़ें. आवेदन और भर्ती से जुड़ी जानकारी ITBP के आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर देखी जा सकती है. इन पदों पर बहाली बिना लिखित परीक्षा के होगी.

ITBP Medical Officer Vacancy 2026: पदों का विवरण

इस भर्ती अभियान में मेडिकल क्षेत्र के अलग-अलग स्तर के पद शामिल किए गए हैं. उपलब्ध पदवार विवरण के अनुसार कुल 282 रिक्तियां इस प्रकार हैं:

सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर- 05 पद

स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर- 162 पद

मेडिकल ऑफिसर- 115 पद

कुल पदों की संख्या- 282

ITBP Recruitment 2026: कौन कर सकता है आवेदन?

इन पदों के लिए पात्रता पद के अनुसार अलग-अलग निर्धारित की जाती है. उम्मीदवार के पास संबंधित मेडिकल डिग्री, विशेषज्ञता और आवश्यक अनुभव होना चाहिए. इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित पद की शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा और अनुभव की शर्तों को नोटिफिकेशन से जांचना जरूरी है. उम्मीदवारों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि केवल आवेदन करने से नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलता. चयन प्रक्रिया में निर्धारित सभी चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करना आवश्यक होगा.

ITBP Medical Officer Recruitment 2026: आवेदन कैसे करें?

योग्य उम्मीदवार ITBP के आधिकारिक भर्ती पोर्टल ITBP Recruitment Portal पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करते समय व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक दस्तावेज, मेडिकल योग्यता और अनुभव से संबंधित विवरण सावधानीपूर्वक भरें. फॉर्म जमा करने से पहले सभी जानकारियों को दोबारा जांच लेना बेहतर होगा, क्योंकि गलत या अधूरी जानकारी आवेदन को प्रभावित कर सकती है.

आवेदन से पहले जरूर देखें नोटिफिकेशन

ITBP Medical Officer Recruitment 2026 मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने वाले योग्य उम्मीदवारों के लिए अहम अवसर है. हालांकि, आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को पदवार योग्यता, आरक्षण, फीस, महत्वपूर्ण तारीखों, दस्तावेजों और चयन प्रक्रिया की जानकारी आधिकारिक विज्ञापन से जरूर मिलानी चाहिए.

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