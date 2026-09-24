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ITBP Vacancy: आईटीबीपी में नौकरी पाने का शानदार अवसर, बिना परीक्षा होगा सेलेक्शन, 81100 है मंथली सैलरी

Sarkari Naukri ITBP Head Constable Recruitment 2026: इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स (ITBP) में नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए अच्छी खबर है. अप्लाई करने के लिए नीचे दिए गए बातों को सबसे पहले ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: September 24, 2026 11:04:41 AM IST

ITBP Vacancy: आईटीबीपी में नौकरी पाने का शानदार अवसर, बिना परीक्षा होगा सेलेक्शन, 81100 है मंथली सैलरी


ITBP Head Constable Recruitment 2026: इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स (ITBP) में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अहम मौका है. ITBP ने हेड कॉन्स्टेबल (Education and Stress Counselor) के 16 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती में पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 28 सितंबर 2026 से शुरू होगी और योग्य उम्मीदवार 27 अक्टूबर 2026 रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकेंगे.

इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 16 पद भरे जाएंगे. इनमें पुरुष उम्मीदवारों के लिए 14 और महिला उम्मीदवारों के लिए 2 पद निर्धारित हैं. पुरुष वर्ग में UR के 3, ST के 1, OBC के 8 और EWS के 1 पद शामिल हैं. वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए UR का 1 और OBC का 1 पद है. संबंधित पद और श्रेणी की कुल रिक्तियों में से 10 प्रतिशत हिस्सा पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है. ITBP के अनुसार वैकेंसी की संख्या जरूरत के अनुसार बढ़ या घट सकती है.

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ITBP Head Constable Eligibility: कौन कर सकता है आवेदन?

इस पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री होना जरूरी है. उम्मीदवार के पास मनोविज्ञान (Psychology) विषय के साथ डिग्री हो सकती है. इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री के साथ B.Ed, B.T. या समकक्ष योग्यता रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आयु की गणना 27 अक्टूबर 2026 के आधार पर की जाएगी. SC, ST, OBC और पूर्व सैनिकों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी.

100 आवेदन शुल्क, महिलाओं के लिए फीस नहीं

सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित है. महिला, SC, ST और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा.

ITBP Head Constable Salary: 81,100 तक वेतन

चयनित उम्मीदवारों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार Pay Level-4 में नियुक्त किया जाएगा. इस पद का वेतनमान 25,500 रुपये से 81,100 रुपये है. नियुक्ति शुरुआत में अस्थायी आधार पर होगी, लेकिन आगे स्थाई होने की संभावना है. सेवा के दौरान उम्मीदवार को भारत के अलावा विदेश में भी ड्यूटी करनी पड़ सकती है.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

ITBP Head Constable Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक
ITBP Head Constable Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

चयन कैसे होगा?

ITBP Head Constable भर्ती में उम्मीदवारों को कई चरणों से गुजरना होगा. चयन प्रक्रिया में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET), फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST), लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन शामिल हैं. जरूरत पड़ने पर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराया जाएगा.

ITBP Recruitment 2026: ऐसे करें आवेदन

उम्मीदवार ITBP के भर्ती पोर्टल recruitment.itbpolice.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए वैध मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल करना होगा. इसके बाद व्यक्तिगत, शैक्षिक और श्रेणी से जुड़ी जानकारी भरकर फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे. शुल्क लागू होने पर उसका भुगतान करने के बाद आवेदन सबमिट करें. भविष्य के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट या डाउनलोड सुरक्षित रखना उपयोगी रहेगा.

Tags: ITBPITBP Head Constable Recruitment 2026sarkari naukri
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