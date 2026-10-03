ITBP Vacancy: खेलने के हैं शौकीन, तो आईटीबीपी में बिना परीक्षा पा सकते हैं नौकरी, 69000 होगी सैलरी

ITBP Constable Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों के लिए इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स (ITBP) ने शानदार मौका दिया है. ITBP Constable Recruitment 2026 के तहत स्पोर्ट्स कोटा में कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के 126 पदों पर भर्ती की जाएगी. इनमें 72 पद पुरुष उम्मीदवारों और 54 पद महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित हैं। ये रिक्तियां 28 अलग-अलग खेलों में बांटी गई हैं.

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुकी है. योग्य उम्मीदवार ITBP की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट recruitment.itbpolice.nic.in के जरिए 1 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को खेल उपलब्धि और सर्टिफिकेट से जुड़ी शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए.

ITBP Constable Sports Quota 2026: कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना जरूरी है. नेपाल और भूटान के नागरिक भी निर्धारित शर्तों के तहत आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार की उम्र 1 नवंबर 2026 को 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए. नियमों के अनुसार, UR/EWS/OBC वर्ग के पात्र खिलाड़ियों को अधिकतम 5 वर्ष और SC/ST वर्ग के पात्र खिलाड़ियों को अधिकतम 10 वर्ष तक आयु सीमा में छूट दी जा सकती है. आयु में छूट का लाभ लेने के लिए संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जरूरी होगा.

10वीं पास होना जरूरी, खेल में भी उपलब्धि चाहिए

ITBP कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास या समकक्ष होना आवश्यक है. इसके अलावा उम्मीदवार ने 1 जनवरी 2024 से 1 नवंबर 2026 के बीच अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, अंतर-विश्वविद्यालय या खेलो इंडिया प्रतियोगिताओं में निर्धारित स्तर पर हिस्सा लिया हो या पदक हासिल किया हो. खेल उपलब्धि से जुड़े प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में होने चाहिए. उम्मीदवार के पास भर्ती प्रक्रिया के समय सभी जरूरी शैक्षणिक और खेल प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है.

28 खेलों में 126 वैकेंसी

ITBP ने कॉन्स्टेबल GD स्पोर्ट्स कोटा की 126 रिक्तियों को कुल 28 खेलों में बांटा है. इनमें एथलेटिक्स, आर्चरी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, आइस हॉकी, जूडो, खो-खो, पावरलिफ्टिंग, शूटिंग, ताइक्वांडो, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, एक्वेटिक्स, कैनोइंग, कायाकिंग, रोइंग, साइकिलिंग और कराटे सहित कई खेल शामिल हैं. खेलों के अनुसार सीटों की संख्या अलग-अलग है. जूडो में सबसे अधिक 12 पद, जबकि बॉक्सिंग में 9 और सेंट्रल स्की तथा स्पोर्ट्स शूटिंग में 8-8 पद निर्धारित हैं.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

ITBP Constable Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

ITBP Constable Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

ITBP Constable Recruitment 2026: शारीरिक मानक भी जरूरी

उम्मीदवारों को निर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा करना होगा. इसमें लंबाई, छाती और वजन से जुड़े मानक शामिल हैं. इनकी सटीक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ITBP के विस्तृत भर्ती नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ना चाहिए.

ITBP Constable Sports Quota 2026: ऐसे करें आवेदन

इच्छुक उम्मीदवार ITBP की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन से पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता, आयु और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की पात्रता जांच लें. गलत या अधूरी जानकारी देने से आवेदन प्रभावित हो सकता है. आवेदन की अंतिम तारीख 1 नवंबर 2026 है, इसलिए पात्र खिलाड़ियों को अंतिम दिन का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन पूरा कर लेना चाहिए.