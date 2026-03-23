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ISRO vs DRDO: ईसीई इंजीनियरों के लिए कौन सा करियर बेहतर? जानिए किसमें है ज्यादा स्कोप

ISRO vs DRDO: ECE इंजीनियरों के लिए ISRO और DRDO दोनों ही शानदार करियर विकल्प हैं. ISRO जहां स्पेस टेक्नोलॉजी और स्थिर वर्क कल्चर देता है, वहीं DRDO में रिसर्च, नवाचार और विविध अनुभव के ज्यादा मौके मिलते हैं. सही चुनाव आपकी रुचि और करियर प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है.

By: Ranjana Sharma | Published: March 23, 2026 5:49:19 PM IST

ISRO vs DRDO: ईसीई इंजीनियरों के लिए कौन सा करियर बेहतर? जानिए किसमें है ज्यादा स्कोप


ISRO vs DRDO: इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (ईसीई) की पढ़ाई के बाद सबसे बड़ा सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं, बल्कि पहचान का होता है-आप अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं या देश की रक्षा तकनीक का? यही चुनाव आपको ले जाता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जैसे दो बड़े दरवाजों तक. दोनों ही संस्थान देश के लिए काम करते हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका, माहौल और करियर ग्रोथ का रास्ता काफी अलग है.

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अंतरिक्ष व रक्षा काम का असली फर्क

इसरो में ईसीई इंजीनियर सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल और कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे हाई-प्रिसिजन सिस्टम पर काम करते हैं. यहां हर सर्किट, हर सिग्नल का मतलब सीधे मिशन की सफलता से जुड़ा होता है. वहीं डीआरडीओ में फोकस होता है रडार, मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और AI आधारित निगरानी सिस्टम पर. यहां काम ज्यादा “मिशन क्रिटिकल” और कई बार गोपनीय भी होता है.

वर्क कल्चर स्थिरता या विविधता?

  • इसरो: बेहद अनुशासित, तय समयसीमा, ज्यादातर ऑफिस और लैब आधारित काम
  • डीआरडीओ: रिसर्च + फील्ड वर्क, कभी-कभी डिफेंस साइट्स या दूरदराज इलाकों में पोस्टिंग

सैलरी और सुविधाएं, कौन आगे?

दोनों संस्थानों में शुरुआती वेतन लगभग समान है (₹56,100 बेसिक + भत्ते). लेकिन डीआरडीओ में प्रोजेक्ट और फील्ड अलाउंस के कारण कुल पैकेज थोड़ा ज्यादा हो सकता है.

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करियर ग्रोथ और रिसर्च के मौके

  • इसरो: मिशन-केंद्रित काम, प्रमोशन स्थिर लेकिन थोड़ा धीमा
  • डीआरडीओ: रिसर्च, पेटेंट, PhD और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के ज्यादा मौके

दिल क्या कहता है?

यह मुकाबला “कौन बेहतर है” का नहीं, बल्कि “आप किसके लिए बने हैं” का है. अगर आप चंद्रयान जैसे मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं इसरो या 
अगर आप देश की सुरक्षा से जुड़ी टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं डीआरडीओ
दोनों ही रास्ते आपको सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि “राष्ट्र निर्माण” का मौका देते हैं.

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Tags: isro vs drdo
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