ISRO Vacancy: इसरो में बिना लिखित परीक्षा चाहिए नौकरी, तो फटाफट करें आवेदन, ग्रेजुएट के लिए बढ़िया मौका

ISRO Apprentice Recruitment 2026: अगर आप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के साथ अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपके लिए शानदार अवसर है. ISRO Apprentice Recruitment 2026 के तहत बेंगलुरु स्थित यू आर राव सैटेलाइट सेंटर (URSC) में 410 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार NATS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 29 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है.

यह भर्ती ग्रेजुएट, डिप्लोमा और कॉमर्स बैकग्राउंड के छात्रों के लिए सुनहरा मौका है, जहां चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के दौरान आकर्षक मासिक स्टाइपेंड भी मिलेगा.

ISRO Apprentice Recruitment 2026: कुल कितनी वैकेंसी?

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 410 अप्रेंटिस पद भरे जाएंगे. इन्हें तीन अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है.

पद रिक्तियां मासिक स्टाइपेंड ग्रेजुएट अप्रेंटिस 220 ₹12,300 टेक्नीशियन अप्रेंटिस 120 ₹10,900 कमर्शियल अप्रेंटिस 70 ₹10,900

प्रशिक्षण के दौरान मिलने वाला स्टाइपेंड उम्मीदवारों को व्यावहारिक अनुभव के साथ आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगा.

ISRO Apprentice Recruitment 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

NATS पोर्टल पर जाएं.

नया रजिस्ट्रेशन करें या पहले से रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन करें.

अप्रेंटिसशिप ओपनिंग में URSC ISRO सर्च करें.

संबंधित अप्रेंटिस पद का चयन करें.

आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें.

आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.

आवेदन सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर सुरक्षित रखें.

अंतिम समय की तकनीकी परेशानी से बचने के लिए उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी?

ISRO इस भर्ती के लिए किसी लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं करेगा. चयन पूरी तरह उम्मीदवारों के शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा. सबसे पहले उम्मीदवारों के डिग्री या डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट तैयार की जाएगी. इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. सभी दस्तावेजों की सफल जांच के बाद संबंधित कोर्स में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी.

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़ी जरूरी जानकारी

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को स्वयं उपस्थित होना होगा. ISRO की ओर से यात्रा भत्ता (TA) या अन्य खर्च का भुगतान नहीं किया जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लेनी चाहिए.

आवेदन करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

आवेदन केवल NATS पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे.

सभी जानकारी और दस्तावेज सही एवं अद्यतन होने चाहिए.

आवेदन जमा करने से पहले सभी विवरण एक बार अवश्य जांच लें.

अंतिम तिथि 29 अगस्त 2026 के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा.

ISRO Apprentice Recruitment 2026 उन युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर है, जो देश की अग्रणी अंतरिक्ष एजेंसी के साथ प्रशिक्षण लेकर अपने करियर को नई दिशा देना चाहते हैं. बिना लिखित परीक्षा के केवल शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर चयन होने से योग्य उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा मौका साबित हो सकता है.

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