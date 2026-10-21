ISRO Vacancy: इसरो में नौकरी पाने का शानदार मौका, जल्द करें आवेदन, 69000 से अधिक है सैलरी

ISRO Recruitment 2026: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अंतर्गत सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SHAR (SDSC SHAR) ने विभिन्न तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 97 रिक्त पदों को भरा जाना है. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है.

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट isro.gov.in, shar.gov.in या apps.shar.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 9 नवंबर निर्धारित की गई है. आवेदन की सटीक समय-सीमा और वर्ष की पुष्टि के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक अधिसूचना अवश्य देखनी चाहिए.

किन पदों पर होगी भर्ती?

SDSC SHAR की इस भर्ती में अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता और कौशल वाले उम्मीदवारों के लिए पद शामिल किए गए हैं. रिक्तियों का विवरण नीचे दिया गया है.

तकनीकी सहायक- 14 पद

वैज्ञानिक सहायक- 3 पद

पुस्तकालय सहायक ‘ए’- 3 पद

नर्स ‘बी’- 3 पद

तकनीशियन ‘बी’- 43 पद

ड्राफ्ट्समैन ‘बी’- 1 पद

फायरमैन ‘ए’- 2 पद

हल्के वाहन चालक ‘ए’- 5 पद

भारी वाहन चालक ‘ए’- 7 पद

मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS)- 16 पद

कुल पदों की संख्या- 97 पद

इस भर्ती में तकनीशियन ‘बी’ के लिए सबसे अधिक 43 पद निर्धारित किए गए हैं. वहीं, तकनीकी सहायक, वाहन चालक और मल्टी-टास्किंग स्टाफ जैसे पद भी शामिल हैं.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

ISRO Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

ISRO Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

ISRO SDSC SHAR Recruitment 2026: आवेदन कैसे करें?

ISRO या SDSC SHAR की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध ‘Careers’ सेक्शन पर क्लिक करें.

संबंधित भर्ती अधिसूचना और आवेदन लिंक खोलें.

मांगी गई व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी सावधानीपूर्वक भरें.

आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और लागू आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

सभी विवरण जांचने के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट कर दें.

भविष्य में उपयोग के लिए आवेदन संख्या और फॉर्म की कॉपी सुरक्षित रखें.

योग्यता और जरूरी निर्देश

प्रत्येक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, अनुभव, आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया अलग-अलग हो सकती है. इसलिए आवेदन करने से पहले विस्तृत आधिकारिक अधिसूचना पढ़ना जरूरी है. गलत जानकारी या अधूरे दस्तावेज आवेदन में परेशानी पैदा कर सकते हैं.

ISRO SDSC SHAR Recruitment के तहत 97 पदों पर भर्ती विभिन्न योग्यताओं वाले उम्मीदवारों को सरकारी क्षेत्र में अवसर प्रदान करती है. इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और सभी जरूरी निर्देशों की पुष्टि केवल आधिकारिक वेबसाइट से करें.