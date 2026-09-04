ISRO Vacancy: इसरो में नौकरी की बहार! आवेदन करने के बचे हैं कुछ दिन, 56,100 है महीने की सैलरी

ISRO Recruitment 2026: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके युवाओं के लिए शानदार करियर अवसर आया है. ISRO सेंट्रलाइज़्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड (ICRB) ने इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस विषयों में साइंटिस्ट/इंजीनियर ‘SC’ पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इस भर्ती अभियान के माध्यम से ISRO के विभिन्न केंद्रों और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी (PRL) में कुल 175 पद भरे जाएंगे.

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 27 अगस्त 2026 से 16 सितंबर 2026 रात 11:55 बजे तक ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट isro.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं. चयनित उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स के लेवल-10 के तहत नियुक्ति मिलेगी, जिसमें शुरुआती बेसिक सैलरी 56,100 रुपये प्रतिमाह होगी.

ISRO भर्ती 2026: किस ब्रांच में कितनी वैकेंसी?

जारी भर्ती विवरण के अनुसार ISRO केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए सबसे अधिक पद रखे गए हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स विषय में 99 पद, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 52 पद और कंप्यूटर साइंस में 21 पद उपलब्ध हैं. इसके अलावा PRL में इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस के लिए एक-एक पद शामिल किया गया है. हालांकि, संगठन ने स्पष्ट किया है कि ये रिक्तियां अस्थाई हैं और आवश्यकता के अनुसार इनकी संख्या में बदलाव किया जा सकता है.

ISRO Scientist/Engineer SC भर्ती: जरूरी शैक्षिक योग्यता

इन पदों के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित इंजीनियरिंग विषय में BE/BTech या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए. उम्मीदवारों को अपनी डिग्री में कम से कम 65 प्रतिशत अंक या 10 में से 6.84 CGPA प्राप्त होना जरूरी है. इलेक्ट्रॉनिक्स पद के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल पद के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस पद के लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आवश्यक योग्यता मांगी गई है. डिग्री को संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए.

ISRO भर्ती 2026: आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 16 सितंबर 2026 को 28 वर्ष निर्धारित की गई है. केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों, पूर्व सैनिकों और बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा में निर्धारित छूट मिल सकती है। इस भर्ती के लिए केवल भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं.

ISRO Recruitment 2026 Application Fee: कितनी देनी होगी फीस?

आवेदन के लिए उम्मीदवारों को शुरुआत में 750 रुपये प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी. योग्य उम्मीदवारों के लिए इसमें से निर्धारित राशि वापस की जा सकती है, जबकि वास्तविक आवेदन शुल्क 250 रुपये है और यह नॉन-रिफंडेबल है. महिला, SC, ST, PwBD और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है. यदि वे लिखित परीक्षा या CBT में शामिल होते हैं, तो वे प्रोसेसिंग फीस की पूरी वापसी के योग्य हो सकते हैं.

फीस का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से Bharatkosh e-Payment Gateway के जरिए किया जा सकेगा. उम्मीदवार इंटरनेट बैंकिंग, UPI या घरेलू डेबिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं. नकद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

यहां देखें नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक

ISRO Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

ISRO Recruitment 2026 के लिए आवेदन करने का लिंक

ISRO भर्ती 2026: महत्वपूर्ण सलाह

अंतरिक्ष और उन्नत तकनीक के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देखने वाले इंजीनियरिंग उम्मीदवारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में योग्यता, आयु, फीस और अन्य शर्तों को ध्यान से पढ़ें तथा अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन पूरा करें.