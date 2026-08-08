Home > उत्तर प्रदेश > ISRO Bharti: अगर आपके पास है ये सर्टिफिकेट, तो इसरो में बिना लिखित परीक्षा बने साइंटिस्ट, अच्छी है सैलरी

ISRO Bharti: अगर आपके पास है ये सर्टिफिकेट, तो इसरो में बिना लिखित परीक्षा बने साइंटिस्ट, अच्छी है सैलरी

Sarkari Naukri ISRO Scientist Recruitment 2026: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में नौकरी पाने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए अच्छी खबर है. इन पदों पर आवेदन करने से पहले दिए गए तमाम खास बातों को गौर से अवश्य पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: August 8, 2026 9:05:28 AM IST

ISRO Recruitment 2026 Sarkari Naukri: इसरो में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है.
ISRO Recruitment 2026 Sarkari Naukri: इसरो में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है.


ISRO Scientist Recruitment 2026: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने साइंटिस्ट/इंजीनियर ‘SC’ के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह भर्ती ISRO Centralised Recruitment Board (ICRB) के माध्यम से की जा रही है. इंजीनियरिंग की संबंधित डिग्री और वैध GATE स्कोर रखने वाले उम्मीदवार 17 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार जो कोई भी यहां अप्लाई करने का मन बना रहे हैं, तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती अभियान के तहत अलग-अलग इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में कुल 93 पद भरे जाएंगे. इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रिकल, रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग और आर्किटेक्चर शामिल हैं.

You Might Be Interested In

इलेक्ट्रॉनिक्स- 35 पद
मैकेनिकल-26 पद
कंप्यूटर साइंस- 13 पद
सिविल- 10 पद
इलेक्ट्रिकल- 4 पद
रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग- 2 पद
आर्किटेक्चर- 2 पद
सिविल (PRL – Autonomous Body)- 1 पद
कुल पदों की संख्या- 93 

ये नियुक्तियां बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा, महेंद्रगिरि, हासन और वालियामाला समेत विभिन्न ISRO केंद्रों के लिए की जाएंगी.

GATE स्कोर के आधार पर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टिंग

उम्मीदवार के पास संबंधित इंजीनियरिंग क्षेत्र में निर्धारित योग्यता के साथ GATE 2025 या GATE 2026 का वैध स्कोर होना जरूरी है. खास बात यह है कि ISRO उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए 1:7 के अनुपात में शॉर्टलिस्ट करेगा. शॉर्टलिस्टिंग GATE स्कोर के आधार पर होगी, न कि GATE मार्क्स या ऑल इंडिया रैंक के आधार पर. आवेदन में दर्ज GATE स्कोर का सत्यापन किया जाएगा. गलत या भ्रामक जानकारी मिलने पर उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

इंटरव्यू और फाइनल मेरिट में GATE की अहम भूमिका

इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवारों की तकनीकी समझ, विषय का ज्ञान, प्रस्तुतीकरण क्षमता, संवाद कौशल और शैक्षणिक उपलब्धियों का आकलन किया जाएगा. इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस सहित संबंधित पदों के लिए अंतिम चयन में GATE स्कोर और इंटरव्यू को 50:50 का वेटेज दिया जाएगा. अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को कुल मिलाकर न्यूनतम निर्धारित अंक हासिल करना आवश्यक होगा, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए नियमों के अनुसार छूट का प्रावधान लागू हो सकता है.

ISRO Scientist Recruitment 2026: ऐसे करें आवेदन

योग्य उम्मीदवार ISRO की आधिकारिक वेबसाइट के ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन पूरा करने के बाद मिलने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर को सुरक्षित रखना जरूरी है. ISRO ने उम्मीदवारों को आवेदन के दौरान सक्रिय और वैध ईमेल आईडी दर्ज करने की सलाह दी है.

इंटरव्यू के लिए चुने गए उम्मीदवारों को भर्ती नियमों के अनुसार इंटरव्यू स्थल तक सबसे छोटे मार्ग से यात्रा करने पर सेकंड-क्लास स्लीपर ट्रेन किराये की प्रतिपूर्ति भी दी जाएगी.

Tags: isroISRO Scientist Recruitmentsarkari naukri
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बिना एक्टिंग, छप्परफाड़ कमाई कर रहे बॉलीवुड के सितारे!

August 8, 2026

कौन हैं कोमल रानी स्वर्णकार?

August 8, 2026

इमरान हाशमी के 5 बेस्ट गाने

August 7, 2026

ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करना कितना नुकसानदायक?

August 7, 2026

किन लोगों को नहीं खाने चाहिए काजू?

August 7, 2026

5 हसीनाएं, जिन्होंने साड़ी पहनकर बारिश के गानों पर किया...

August 7, 2026
ISRO Bharti: अगर आपके पास है ये सर्टिफिकेट, तो इसरो में बिना लिखित परीक्षा बने साइंटिस्ट, अच्छी है सैलरी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ISRO Bharti: अगर आपके पास है ये सर्टिफिकेट, तो इसरो में बिना लिखित परीक्षा बने साइंटिस्ट, अच्छी है सैलरी
ISRO Bharti: अगर आपके पास है ये सर्टिफिकेट, तो इसरो में बिना लिखित परीक्षा बने साइंटिस्ट, अच्छी है सैलरी
ISRO Bharti: अगर आपके पास है ये सर्टिफिकेट, तो इसरो में बिना लिखित परीक्षा बने साइंटिस्ट, अच्छी है सैलरी
ISRO Bharti: अगर आपके पास है ये सर्टिफिकेट, तो इसरो में बिना लिखित परीक्षा बने साइंटिस्ट, अच्छी है सैलरी