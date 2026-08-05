क्रिकेटर ईशान किशन को RBI में जो नौकरी मिली, उसके लिए कैसे होता है सेलेक्शन, क्या-क्या है सुविधाएं? पढ़ें डिटेल

Ishan Kishan RBI Job: भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन ने एक बार फिर सबका ध्यान खींचा है, इस बार अपनी बैटिंग के लिए नहीं, बल्कि रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) में नौकरी (Sarkari Naukri) पाने के लिए. उनकी नियुक्ति ने क्रिकेट फ़ैन्स और सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के बीच उत्सुकता पैदा कर दी है. बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि सेलेक्शन प्रोसेस कैसे काम करता है, क्या भर्ती किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ज़रिए हुई थी और इस पद के साथ क्या सैलरी और फ़ायदे मिलते हैं.

ईशान किशन को RBI में स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट कोटा के तहत नियुक्त किया गया था. कई सरकारी संगठनों की तरह, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया भी राष्ट्रीय और अंतर-विभागीय टूर्नामेंट में संस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए बेहतरीन खिलाड़ियों की भर्ती करता है.

स्पोर्ट्स कोटा के ज़रिए चुने गए उम्मीदवारों को सामान्य वैकेंसी के लिए लागू होने वाली रेगुलर कॉम्पिटिटिव भर्ती प्रक्रिया से गुज़रने की ज़रूरत नहीं होती है. इसके बजाय, मान्यता प्राप्त स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं में उनकी उपलब्धियों, परफ़ॉर्मेंस रिकॉर्ड और RBI के स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट गाइडलाइंस के तहत योग्यता पर विचार किया जाता है.

RBI स्पोर्ट्स कोटा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है?

स्पोर्ट्स कोटा के तहत भर्ती प्रक्रिया में आम तौर पर ये चरण शामिल होते हैं:

1. योग्यता की जांच- उम्मीदवारों का अपने संबंधित खेल में बेहतरीन रिकॉर्ड होना चाहिए और उन्हें पद के लिए तय शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी चाहिए.

2. एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग- RBI खिलाड़ी की उपलब्धियों, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स में भागीदारी और अन्य योग्यता शर्तों की जांच करता है.

3. स्किल असेसमेंट और इंटरव्यू- शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को फ़ाइनल सिलेक्शन से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्पोर्ट्स ट्रायल (जहां लागू हो) और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है.

सटीक प्रक्रिया वैकेंसी और भर्ती नोटिफ़िकेशन के आधार पर अलग-अलग हो सकती है.

RBI स्पोर्ट्स कोटा कर्मचारी को कितनी मिलती है सैलरी?

RBI के स्पोर्ट्स कोटा के तहत भर्ती किए गए कर्मचारियों को उसी पद पर नियुक्त अन्य कर्मचारियों के समान ही सैलरी और फ़ायदे मिलते हैं. पद के आधार पर शुरुआती मासिक वेतन आम तौर पर 45,000 से 80,000 या उससे अधिक होता है, जिसमें बेसिक पे, भत्ते और अन्य लाभ शामिल होते हैं. अधिकारियों को ज़्यादा वेतन के साथ-साथ अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलती हैं.

वेतन के अलावा, कर्मचारियों को ये भी मिल सकते हैं:

महंगाई भत्ता (DA)

हाउस रेंट अलाउंस (HRA), जहां लागू हो

मेडिकल सुविधाएं

छुट्टी के लाभ

लागू नियमों के तहत पेंशन और रिटायरमेंट के लाभ

खेल प्रतियोगिताओं में RBI का प्रतिनिधित्व करने के अवसर

RBI खिलाड़ियों की क्यों करता है भर्ती?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की भर्ती करके खेल और कर्मचारियों की भलाई को बढ़ावा देता है. ये खिलाड़ी अपनी आधिकारिक ज़िम्मेदारियां निभाते हुए क्रिकेट और अन्य खेल आयोजनों में RBI की टीमों को मज़बूत करते हैं. देश में खेल में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए कई सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन और सरकारी विभाग भी इसी तरह की भर्ती नीतियां अपनाते हैं.

क्या आम उम्मीदवार इस रास्ते से आवेदन कर सकते हैं?

नहीं. स्पोर्ट्स कोटा के तहत भर्ती खास तौर पर उन उम्मीदवारों के लिए होती है जिन्होंने मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों में बड़ी सफलता हासिल की है और जो आधिकारिक नोटिफिकेशन में बताए गए योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं. RBI में रेगुलर नौकरी चाहने वाले उम्मीदवारों को स्टैंडर्ड भर्ती प्रक्रिया के ज़रिए क्वालिफ़ाई करना होगा, जिसमें आमतौर पर पद के आधार पर ऑनलाइन परीक्षा, इंटरव्यू और दस्तावेज़ों की जांच शामिल होती है.

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