IRCTC Vacancy: परीक्षा का झंझट खत्म! ग्रेजुएट के लिए नौकरी पाने का मौका, हर महीने 35000 कमाई

IRCTC Recruitment 2026: रेलवे से जुड़ी कंपनी में नौकरी (Sarkari Naukri) की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने Tourism Monitor के पदों के लिए भर्तियां निकाली है. जो कोई भी इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक एवं योग्य हैं, वे आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट irctc.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इस भर्ती के तहत कुल 9 पद भरे जाएंगे.

इस भर्ती में आवेदन का तरीका सामान्य ऑनलाइन परीक्षा से अलग है. योग्य उम्मीदवार निर्धारित तारीखों पर सीधे Walk-in Interview में शामिल हो सकते हैं. संशोधित कार्यक्रम के अनुसार इंटरव्यू 22 और 23 सितंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा.

IRCTC के जरिए भरे जाने वाले पद

IRCTC की इस भर्ती में Tourism Monitor के कुल 9 पद उपलब्ध हैं. नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाएगी. इच्छुक उम्मीदवारों को इंटरव्यू में जाने से पहले आधिकारिक भर्ती विज्ञापन को अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए, ताकि योग्यता और जरूरी दस्तावेजों को लेकर कोई परेशानी न हो.

कौन कर सकता है आवेदन?

IRCTC Tourism Monitor पद के लिए उम्मीदवार के पास Tourism में तीन वर्षीय बैचलर डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा किसी भी विषय में तीन वर्षीय ग्रेजुएशन के साथ Travel & Tourism में एक वर्षीय डिप्लोमा या बैचलर डिग्री के बाद Travel & Tourism में दो वर्षीय पोस्ट-ग्रेजुएशन डिग्री/डिप्लोमा वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.

उम्र सीमा कितनी है?

आवेदक की अधिकतम उम्र 35 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी. SC/ST वर्ग को 5 वर्ष, OBC-NCL को 3 वर्ष और PwBD उम्मीदवारों को 10 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है. Ex-Servicemen के लिए भी निर्धारित नियमों के तहत आयु में राहत का प्रावधान है.

35 हजार तक मिलेगी सैलरी

चयनित Tourism Monitor को 30,000 रुपये से 35,000 रुपये प्रतिमाह तक दिया जाएगा. इसमें लागू नियमों के अनुसार कानूनी कटौती शामिल हो सकती है. नियुक्ति संविदा यानी contractual basis पर होगी.

यहां देखें अप्लाई करने का लिंक और नोटिफिकेशन

IRCTC Recruitment 2026 के लिए आवेदन करने का लिंक

IRCTC Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

ऐसे होगा चयन

इस भर्ती में उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा. चयन प्रक्रिया में मुख्य रूप से वॉक-इन इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनल इंटरव्यू और Merit List शामिल हैं. उम्मीदवारों को इंटरव्यू के समय सभी जरूरी दस्तावेजों की मूल प्रतियां और उनकी self-attested photocopies साथ ले जानी चाहिए. इनमें पहचान पत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाणपत्र और लागू होने पर जाति प्रमाणपत्र शामिल हैं.

इंटरव्यू से पहले इन बातों का रखें ध्यान

उम्मीदवार निर्धारित स्थल पर रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंचें. आवेदन या पंजीकरण के लिए यदि कोई निर्धारित फॉर्म जरूरी है, तो उसे पहले से पूरा करके ले जाएं. साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य जरूरी कागजात भी तैयार रखें.