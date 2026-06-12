IRCTC Vacancy: बिना लिखित परीक्षा पानी है नौकरी, तो आईआरसीटीसी में फटाफट करें आवेदन, 30000 मिलेगी सैलरी

IRCTC Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर के पदों के लिए भर्तियां निकाली है. खास बात यह है कि इस भर्ती में फ्रेशर्स भी आवेदन कर सकते हैं. योग्य उम्मीदवारों का चयन वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा. उम्मीदवार जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट irctc.com के जरिए अप्लाई कर सकते हैं.

IRCTC भर्ती 2026 के माध्यम से कुल 92 पदों पर बहाली की जाएगी. आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार यह नियुक्ति अनुबंध (Contract) के आधार पर की जाएगी. शुरुआती अवधि दो साल की होगी, जिसे आवश्यकता और प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है.

92 पदों पर होगी भर्ती

IRCTC नॉर्थ ज़ोन द्वारा जारी नोटिफिकेशन में हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर के कुल 92 पदों की घोषणा की गई है. भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का लाभ केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार दिया जाएगा. संगठन की जरूरतों के आधार पर पदों की संख्या में बदलाव भी संभव है.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती में होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म क्षेत्र से जुड़े उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. योग्यता के तहत उम्मीदवारों के पास निम्न में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए:

हॉस्पिटैलिटी एवं होटल एडमिनिस्ट्रेशन में B.Sc

होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग साइंस में B.Sc

कलिनरी आर्ट्स में BBA या MBA

टूरिज्म एवं होटल मैनेजमेंट में MBA

सभी डिग्रियां मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से होनी चाहिए. अच्छी बात यह है कि किसी पूर्व कार्य अनुभव की आवश्यकता नहीं है और फ्रेशर्स भी योग्य हैं.

आयु सीमा क्या है?

1 मई 2026 के अनुसार सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 27 वर्ष निर्धारित की गई है. वहीं SC, ST, OBC, PwBD और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के तहत आयु में छूट प्रदान की जाएगी.

वेतन और अन्य सुविधाएं

चयनित उम्मीदवारों को 30,000 रुपये प्रतिमाह का कुल CTC दिया जाएगा. इसके अलावा ट्रेन में ड्यूटी के दौरान दैनिक भत्ता, आउटस्टेशन ठहराव पर रहने का खर्च, राष्ट्रीय अवकाश भत्ता और मेडिकल इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी. हालांकि चयन के बाद उम्मीदवारों को 25,000 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी होगी, जो डिमांड ड्राफ्ट के रूप में देय होगी.

चयन प्रक्रिया होगी आसान

इस भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी. उम्मीदवारों का चयन सीधे वॉक-इन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. इंटरव्यू 3 जून 2026 से शुरू होकर 24 जून 2026 तक विभिन्न स्थानों पर आयोजित होंगे.

आवेदन से पहले ध्यान रखें ये बातें

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इंटरव्यू में शामिल होने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लें. साथ ही सभी जरूरी दस्तावेजों की मूल और स्वप्रमाणित प्रतियां अपने साथ लेकर जाएं. रेलवे और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए यह भर्ती शानदार अवसर साबित हो सकती है.