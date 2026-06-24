IRCTC Story: CA बनकर क्रैक किया UPSC, IRTS Officer से बने IRCTC CMD, अब अचानक क्यों दिया इस्तीफा?

IRCTC Story: देश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरियों में गिनी जाने वाली UPSC सिविल सेवा परीक्षा हर साल हजारों युवाओं को आकर्षित करती है. कई लोग अपने स्थापित करियर और पेशेवर पहचान को पीछे छोड़कर प्रशासनिक सेवाओं में योगदान देने का सपना पूरा करते हैं. ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी एक अधिकारी की है, जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) के रूप में सफल करियर बनाने के बावजूद UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास की और भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (IRMS) का हिस्सा बने.

अपनी मेहनत, नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक कौशल के दम पर उन्होंने IRCTC के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) जैसे महत्वपूर्ण पद तक का सफर तय किया. हालांकि, बाद में उन्होंने व्यक्तिगत या पेशेवर कारणों से अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया. उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपना त्यागपत्र सौंपा है, जिसे रेल मंत्रालय की ओर से मंजूरी भी मिल चुकी है.

कौन हैं संजय कुमार जैन?

संजय कुमार जैन 1990 बैच के इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस (IRTS) अधिकारी हैं. वे एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) भी हैं और रेलवे प्रशासन, सार्वजनिक उपक्रमों तथा नीति निर्माण के क्षेत्र में तीन दशक से अधिक का अनुभव रखते हैं. उन्होंने फरवरी 2024 में नियमित आधार पर IRCTC के CMD का पद संभाला था. इससे पहले वे नॉर्दर्न रेलवे में प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर (PCCM) के रूप में कार्यरत थे.

रेलवे और पर्यटन क्षेत्र में अहम योगदान

IRCTC में अपने विभिन्न कार्यकालों के दौरान जैन ने कई महत्वपूर्ण पहल कीं. उनके नेतृत्व में लग्जरी ट्रेन ‘महाराजा एक्सप्रेस’ को नई पहचान मिली और उसकी मार्केटिंग रणनीति को नए स्तर पर पहुंचाया गया. इसके अलावा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देश के पहले आधुनिक एग्जीक्यूटिव लाउंज की शुरुआत में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही. पर्यटन क्षेत्र में उनकी रणनीतियों के कारण IRCTC के नॉर्थ ज़ोन का टूरिज्म कारोबार कुछ वर्षों में कई गुना बढ़ा.

मुंबई रेल मंडल में भी निभाई बड़ी जिम्मेदारी

डिविजनल रेलवे मैनेजर के रूप में मुंबई में कार्य करते हुए उन्होंने देश के सबसे व्यस्त उपनगरीय रेलवे नेटवर्क का सफल संचालन किया. उनके नेतृत्व में स्वच्छता और यात्री सुविधाओं से जुड़े कई सुधार लागू किए गए, जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई.

दो बार मिला रेल मंत्री पुरस्कार

भारतीय रेलवे में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए संजय कुमार जैन को दो बार प्रतिष्ठित रेल मंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. यह सम्मान उन्हें विभिन्न प्रशासनिक और प्रबंधन भूमिकाओं में उल्लेखनीय योगदान के लिए मिला. IRCTC में उनके इस्तीफे के बाद अब सबकी नजर इस बात पर है कि कंपनी की कमान अगले चरण में किस अधिकारी को सौंपी जाएगी. रेलवे और पर्यटन क्षेत्र में उनके योगदान को लंबे समय तक याद किया जाएगा.

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