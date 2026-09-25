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IPS Success Story: पिता ने कहा था कुछ कर दिखाओ, बेटे ने बनकर दिखाया IPS, अब अमेरिका में मिलेगा सम्मान

IPS Mohibullah Ansari Success Story: प्री-बोर्ड में फेल होने के बाद IIT Delhi से पढ़ाई और UPSC में AIR 381 हासिल कर IPS बने मोहिबुल्लाह अंसारी को अमेरिका में सम्मान मिलेगा.

By: Munna Verma | Published: September 25, 2026 2:27:58 PM IST

IPS Success Story: प्री-बोर्ड में फेल हुए, पिता की बात लगी दिल पर और बदल गई पढ़ाई की राह
IPS Success Story: प्री-बोर्ड में फेल हुए, पिता की बात लगी दिल पर और बदल गई पढ़ाई की राह


IPS Mohibullah Ansari Success Story: कभी पढ़ाई में कमजोर माने जाने वाले और प्री-बोर्ड परीक्षा में असफल हुए मोहिबुल्लाह अंसारी ने अपनी मेहनत से ऐसा मुकाम हासिल किया, जिसकी चर्चा अब अमेरिका तक हो रही है. बिहार के सिवान से ताल्लुक रखने वाले मोहिबुल्लाह अंसारी वर्तमान में मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी हैं. सरकारी IPS सिविल लिस्ट में भी उनका नाम और वर्तमान पद दर्ज है.

उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, मोहिबुल्लाह अंसारी को 13 दिसंबर 2026 को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाम्पा में आयोजित होने वाले सातवें वर्ल्ड फेयर एंड फेस्टिवल 2026 में सम्मानित किया जाना है. आयोजक संस्था Association of World Fair and Fest USA Inc. की ओर से भेजे गए पत्र में उनकी लोकसेवा, नेतृत्व और समाज के प्रति योगदान का उल्लेख किया गया है.

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कुछ रिपोर्टों में इस सम्मान को ‘द एशियन हीरो अवार्ड’ बताया गया है. हालांकि, एक स्वतंत्र रिपोर्ट में आयोजन के सम्मान को “Award of Honour & Felicitation” के रूप में भी वर्णित किया गया है. इसलिए पुरस्कार के आधिकारिक नाम को लेकर उपलब्ध रिपोर्टों में अंतर दिखाई देता है.

प्री-बोर्ड में खराब प्रदर्शन ने बदल दी जिंदगी

मोहिबुल्लाह की सफलता की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा उनका स्कूली दौर है. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 10वीं और 12वीं के प्री-बोर्ड में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था. इसी दौरान पिता की एक बात ने उन्हें पढ़ाई के प्रति गंभीर होने के लिए प्रेरित किया. पिता ने उन्हें पहले अच्छे अंकों से पास होने पर ध्यान देने की बात कही. इसके बाद मोहिबुल्लाह ने पढ़ाई को लेकर अपनी रणनीति बदली और मेहनत शुरू कर दी.

IIT Delhi में Chemical Engineering की पढ़ाई

लगातार मेहनत का असर आगे दिखाई दिया. मोहिबुल्लाह ने JEE Main और JEE Advanced में सफलता हासिल की और वर्ष 2011 में IIT Delhi में केमिकल इंजीनियरिंग के B.Tech कार्यक्रम में दाखिला लिया. IIT से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर में नौकरी शुरू की. लेकिन उनका लक्ष्य कुछ और था. नौकरी छोड़कर उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी का फैसला किया.

तीन प्रयासों के बाद UPSC में मिली सफलता

मोहिबुल्लाह वर्ष 2015 में दिल्ली पहुंचे और UPSC की तैयारी शुरू की. शुरुआती प्रयासों में सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने तैयारी जारी रखी. अंततः तीन प्रयासों के बाद UPSC में सफलता हासिल की और ऑल इंडिया रैंक 381 प्राप्त की. इसके बाद उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा में हुआ. 2026 में वे मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने जनवरी 2026 में इस पद का कार्यभार संभाला था.

मोहिबुल्लाह अंसारी की कहानी में एक असफल परीक्षा से लेकर IIT, UPSC और IPS तक का सफर दिखाई देता है. अब अमेरिका में प्रस्तावित सम्मान ने उनके करियर की इस यात्रा को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है.

Tags: home-hero-pos-2IPSSuccess storyUPSC
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