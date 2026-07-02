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IPS Story: B.Tech की डिग्री, फिर UPSC क्रैक करके बने IPS Officer, अब CBI ने किया गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

IPS Story: UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बाद ही IPS अधिकारी बनने का मौका मिलता है. लेकिन एक वरिष्ठ IPS अधिकारी अब 3 करोड़ रिश्वत मांगने के आरोप में CBI की गिरफ्त में हैं.

By: Munna Verma | Published: July 2, 2026 1:00:57 PM IST

IPS Story: CBI ने आखिर क्यों इस IPS Officer को गिरफ्तार किया.
IPS Story: CBI ने आखिर क्यों इस IPS Officer को गिरफ्तार किया.


IPS Story: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के जरिए आयोजित सिविल सेवा परीक्षा को पास करने के बाद ही IPS की नौकरी मिलती है. इसके बाद उनके अनुभव के आधार पर अलग-अलग जगहों पर भेजा जाता है. इसके बाद कुछ अपने कामों तो कुछ अपने कारनामों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं. ऐसे ही एक IPS Officer के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें रिश्वत मांगने के आरोप में CBI ने गिरफ्तार किया है.

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एक बड़े भ्रष्टाचार मामले में हरियाणा कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी दीपक गहलावत (IPS Deepak Gahlawat) को गिरफ्तार किया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने पुडुचेरी के एक कारोबारी के खिलाफ चल रही CBI जांच को प्रभावित करने के बदले 3 करोड़ की रिश्वत की मांग की थी. इस कार्रवाई ने केंद्रीय एजेंसियों में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर एक नई चर्चा छेड़ दी है.

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कौन हैं दीपक गहलावत?

दीपक गहलावत 2012 बैच के हरियाणा कैडर के IPS अधिकारी हैं. वर्तमान में वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) में दिल्ली में तैनात हैं. CBI ने उनकी गिरफ्तारी के साथ ही उनसे जुड़े कई ठिकानों पर तलाशी अभियान भी चलाया. जांच के दौरान एजेंसी ने डिजिटल डिवाइस, हार्ड डिस्क और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं, जिनकी फोरेंसिक जांच की जा रही है. उन्होंने बीटेक की पढ़ाई कर चुके हैं.

क्या है पूरा मामला?

CBI के अनुसार, मामला पुडुचेरी के एक व्यवसायी एन. राजा से जुड़ा है, जो नकली दवाओं से संबंधित मामलों में आरोपी हैं. एजेंसी का आरोप है कि कारोबारी को CBI जांच में राहत दिलाने के नाम पर रिश्वत की मांग की गई. FIR में दावा किया गया है कि दीपक गहलावत ने अपने प्रभाव और संपर्कों का इस्तेमाल कर जांच में मदद का भरोसा दिया और इसके बदले 3 करोड़ की अवैध राशि मांगी. आरोप है कि इस रकम का आधा हिस्सा अग्रिम (एडवांस) के रूप में मांगा गया था.

पहले भी हुई थीं कई गिरफ्तारियां

इस मामले में CBI पहले ही कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. जून 2026 में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह और राजकुमार नामक एक व्यक्ति को रिश्वत के लेन-देन में कथित भूमिका के आरोप में पकड़ा गया था. इसके बाद चार अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई और जांच के दौरान 1 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद की गई. एजेंसी का कहना है कि ये गिरफ्तारियां कथित रिश्वत नेटवर्क का हिस्सा थीं.

FIR में क्या कहा गया?

CBI की FIR के मुताबिक, इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह ने व्यवसायी एन. राजा, राजकुमार और अन्य लोगों के साथ मिलकर CBI मामलों में अनुचित राहत दिलाने के लिए रिश्वत के भुगतान की व्यवस्था कराने में भूमिका निभाई. जांच एजेंसी का दावा है कि 14 मई 2026 को एन. राजा और राजकुमार की मुलाकात दिल्ली के एयरोसिटी क्षेत्र में इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह से हुई थी. इसके बाद उन्हें कथित तौर पर दीपक गहलावत के कार्यालय ले जाया गया, जहां जांच में मदद के बदले रिश्वत की बातचीत हुई.

हवाला के जरिए रकम पहुंचाने की भी जांच

CBI के अनुसार बैठक के दो दिन बाद व्यवसायी ने कथित रूप से अपनी पत्नी को बताया कि जांच में राहत दिलाने के लिए 3 करोड़ की मांग की गई है. इसके बाद दिल्ली में 1 करोड़ पहुंचाने के लिए चेन्नई के एक कथित हवाला ऑपरेटर से संपर्क किया गया. बताया गया कि यह रकम 8 जून 2026 को दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र में इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह को सौंपी जानी थी. इसी सूचना के आधार पर CBI ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और मामले की जांच आगे बढ़ाई.

जांच जारी

फिलहाल CBI पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है. जब्त किए गए डिजिटल साक्ष्यों और दस्तावेजों की जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच जारी है. अभी तक आरोप अदालत में सिद्ध नहीं हुए हैं और जांच पूरी होने के बाद ही अंतिम निष्कर्ष सामने आएगा.

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Tags: cbihome-hero-pos-2IPSUPSC
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