Home > जॉब > IPS Story: NLU से लॉ की डिग्री, UPSC क्रैक करके IRTS से IPS Officer, अब बनीं ओडिशा की पहली महिला ADC

IPS Story: NLU से लॉ की डिग्री, UPSC क्रैक करके IRTS से IPS Officer, अब बनीं ओडिशा की पहली महिला ADC

IPS Officer अनन्या अवस्थी ओडिशा के गवर्नर की पहली महिला ADC बनीं. इन्होंने दो बार यूपीएससी की परीक्षा को पास किया है.

By: Munna Verma | Published: June 3, 2026 12:40:26 PM IST

IPS Ananya Awasthi बनी ओडिशा की पहली महिला ADC
IPS Ananya Awasthi बनी ओडिशा की पहली महिला ADC


IPS Story: ओडिशा के प्रशासनिक और पुलिसिंग इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया है. भारतीय पुलिस सेवा (IPS) की युवा अधिकारी अनन्या अवस्थी को राज्यपाल का एड-डी-कैंप (ADC) नियुक्त किया गया है. इस नियुक्ति के साथ ही वह ओडिशा के गवर्नर के साथ इस प्रतिष्ठित भूमिका में सेवा देने वाली पहली महिला पुलिस अधिकारी बन गई हैं.

राजभवन में आयोजित एक औपचारिक समारोह के दौरान उन्होंने अपना नया कार्यभार संभाला. यह उपलब्धि न केवल उनके व्यक्तिगत करियर के लिए बड़ी सफलता है, बल्कि सार्वजनिक सेवा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का भी मजबूत संदेश देती है.

You Might Be Interested In

ओडिशा के प्रशासनिक इतिहास में दर्ज हुआ नया अध्याय

गवर्नर के कार्यालय में ADC का पद बेहद सम्मानजनक और जिम्मेदारीपूर्ण माना जाता है. परंपरागत रूप से इस पद पर नियुक्त अधिकारी गवर्नर के आधिकारिक कार्यक्रमों, प्रोटोकॉल संबंधी दायित्वों और विभिन्न प्रशासनिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. अनन्या अवस्थी के इस पद पर नियुक्त होने से ओडिशा में पहली बार किसी महिला पुलिस अधिकारी को यह अवसर मिला है. उनकी नियुक्ति को महिला सशक्तिकरण और प्रशासनिक क्षेत्र में समान अवसरों की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है.

कौन हैं IPS अनन्या अवस्थी?

अनन्या अवस्थी 2022 बैच की IPS अधिकारी हैं और ओडिशा कैडर से संबंधित हैं. मूल रूप से मध्य प्रदेश की रहने वाली अवस्थी ने कानून की पढ़ाई करने के बाद सिविल सेवा की तैयारी की. उन्होंने भोपाल स्थित प्रतिष्ठित नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (NLIU) से लॉ में ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की. उनकी लॉ एजुकेशन ने पुलिस सेवा में उन्हें मजबूत आधार प्रदान किया.

UPSC से लेकर IPS तक का सफर

UPSC सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के बाद उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा जॉइन की. प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने पुलिसिंग, जांच और प्रशासन से जुड़े विभिन्न पहलुओं में विशेषज्ञता हासिल की. प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें ओडिशा पुलिस में विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गईं. बाद में उन्होंने कटक शहरी पुलिस जिले में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) के रूप में भी कार्य किया, जहां उनके प्रदर्शन की काफी सराहना हुई.

जिम्मेदारी और सम्मान दोनों है यह पद

नई नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए अनन्या अवस्थी ने इसे अपने करियर का गौरवपूर्ण क्षण बताया. उन्होंने कहा कि किसी संवैधानिक पदाधिकारी के साथ काम करने का अवसर न केवल पेशेवर अनुभव प्रदान करेगा बल्कि जिम्मेदारी की भावना को भी मजबूत करेगा. उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनकी उपलब्धि से युवा महिलाओं और छात्राओं को सार्वजनिक सेवा में आने की प्रेरणा मिलती है, तो यह उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी.

ADC की भूमिका क्यों होती है खास?

ADC यानी एड-डी-कैंप गवर्नर और विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करता है. वह आधिकारिक कार्यक्रमों, महत्वपूर्ण बैठकों और प्रोटोकॉल संबंधी व्यवस्थाओं में राज्यपाल की सहायता करता है. अनन्या अवस्थी की यह नियुक्ति न केवल उनके उज्ज्वल भविष्य की ओर संकेत करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि भारतीय प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं में महिलाओं की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है.

Tags: IPSodisha policeUPSC
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में रोज पिएं ये ‘मैजिक ड्रिंक’, लू भी नहीं...

June 3, 2026

400 साल पुरानी साड़ी में कहर ढाई कंगना रनौत

June 3, 2026

‘पहली बारिश’ के पानी में छिपे हैं ये ‘अमृत’ समान...

June 3, 2026

सुबह 9 बजे के पहले भूलकर भी न करें ये...

June 2, 2026

किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा बार उठाई IPL ट्रॉफी? देखें...

June 2, 2026

सोनाक्षी सिन्हा के विवाद

June 2, 2026
IPS Story: NLU से लॉ की डिग्री, UPSC क्रैक करके IRTS से IPS Officer, अब बनीं ओडिशा की पहली महिला ADC

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IPS Story: NLU से लॉ की डिग्री, UPSC क्रैक करके IRTS से IPS Officer, अब बनीं ओडिशा की पहली महिला ADC
IPS Story: NLU से लॉ की डिग्री, UPSC क्रैक करके IRTS से IPS Officer, अब बनीं ओडिशा की पहली महिला ADC
IPS Story: NLU से लॉ की डिग्री, UPSC क्रैक करके IRTS से IPS Officer, अब बनीं ओडिशा की पहली महिला ADC
IPS Story: NLU से लॉ की डिग्री, UPSC क्रैक करके IRTS से IPS Officer, अब बनीं ओडिशा की पहली महिला ADC