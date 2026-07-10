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IOCL Vacancy: Indian Oil में बिना परीक्षा नौकरी पाने का मौका, 12वीं, ग्रेजुएट करें आवेदन, अच्छी मिलेगी सैलरी

Sarkari Naukri IOCL Recruitment 2026: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) में नौकरी (Govt Jobs) की तलाश में इधर-उधर भटक रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है. इन पदों पर आवेदन करने से पहले दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: July 10, 2026 7:28:55 AM IST

IOCL Recruitment 2026 Sarkari Naukri: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.
IOCL Recruitment 2026 Sarkari Naukri: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.


IOCL Recruitment 2026: अगर आप सरकारी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनी में इंडस्ट्रियल अनुभव हासिल करना चाहते हैं, तो आपके लिए शानदार मौका है. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने अपनी हल्दिया रिफाइनरी में वर्ष 2026 के लिए 279 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के लिए ITI, डिप्लोमा, B.A, B.Com, B.Sc और 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन iocl.com पर आवेदन प्रक्रिया 30 जुलाई 2026 तक जारी रहेगी.

इस भर्ती अभियान के तहत विभिन्न ट्रेड और टेक्निकल शाखाओं में कुल 279 रिक्तियां भरी जाएंगी. इनमें ट्रेड अप्रेंटिस अटेंडेंट ऑपरेटर (केमिकल प्लांट), फिटर, बॉयलर, टेक्नीशियन अप्रेंटिस (केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन), सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, अकाउंटेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पद शामिल हैं। अलग-अलग ट्रेड के लिए सीटों की संख्या निर्धारित की गई है.

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आवेदन करने की योग्यता

प्रत्येक पद के लिए योग्यता अलग-अलग तय की गई है.

केमिकल प्लांट और बॉयलर पदों के लिए संबंधित विषयों में B.Sc डिग्री आवश्यक है.
फिटर पद के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI प्रमाणपत्र होना चाहिए.
टेक्नीशियन अप्रेंटिस पदों के लिए संबंधित इंजीनियरिंग शाखा में तीन वर्षीय डिप्लोमा अनिवार्य है.
सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के लिए B.A., B.Com या B.Sc तथा अकाउंटेंट पद के लिए B.Com डिग्री मांगी गई है.
 डेटा एंट्री ऑपरेटर पदों के लिए 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जबकि कुछ पदों पर अतिरिक्त स्किल सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता होगी.

आयु सीमा और आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी. इस भर्ती की खास बात यह है कि किसी भी वर्ग के अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा.

स्टाइपेंड और चयन प्रक्रिया

चयनित अभ्यर्थियों को अप्रेंटिस एक्ट, 1961 और IOCL के नियमों के अनुसार मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा. उम्मीदवारों का चयन मुख्य रूप से उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जरिए किया जाएगा. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची 5 अगस्त 2026 को जारी किए जाने की संभावना है.

क्यों है यह भर्ती खास?

भारत की अग्रणी ऊर्जा कंपनियों में शामिल IOCL के साथ अप्रेंटिसशिप करना युवाओं के लिए बेहतरीन करियर अवसर माना जाता है. यहां मिलने वाला व्यावहारिक प्रशिक्षण भविष्य में सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों में बेहतर संभावनाएं प्रदान करता है. यदि आप योग्यता मानदंड पूरा करते हैं, तो अंतिम तिथि से पहले आवेदन करना आपके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है.

Tags: Indian OilIOCLIOCL Recruitmentsarkari naukri
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