IOCL Vacancy: इंडियन ऑयल में बिना परीक्षा नौकरी पाने का मौका, आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू, शानदार है सैलरी

IOCL Apprentice Recruitment 2026: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) में अप्रेंटिस के पदों पर प्रशिक्षण के साथ करियर शुरू करने का मौका है. कंपनी के मार्केटिंग डिवीजन, वेस्टर्न रीजन ने 335 ट्रेड, टेक्नीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 5 अक्टूबर 2026 से 4 नवंबर 2026 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट iocl.com के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

यह भर्ती विज्ञापन संख्या IOCL/MKTG/WR/APPR/2026-27 के तहत की जा रही है. अप्रेंटिसशिप के ये अवसर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में उपलब्ध हैं. चयनित उम्मीदवारों को 12 महीने की अप्रेंटिस ट्रेनिंग दी जाएगी.

IOCL Apprentice Vacancy 2026: किस पद पर कितनी वैकेंसी?

कुल 335 पदों में अलग-अलग श्रेणियों के अप्रेंटिस शामिल हैं.

टेक्नीशियन अप्रेंटिस: 99 पद

ट्रेड अप्रेंटिस: 40 पद

ग्रेजुएट अप्रेंटिस: 174 पद

डेटा एंट्री ऑपरेटर ट्रेड अप्रेंटिस: 22 पद

इस भर्ती में इंजीनियरिंग डिप्लोमा, ITI और ग्रेजुएशन कर चुके युवाओं के लिए अलग-अलग अवसर हैं.

IOCL Apprentice Recruitment 2026: कौन कर सकता है आवेदन?

टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए संबंधित इंजीनियरिंग विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ तीन वर्षीय डिप्लोमा जरूरी है. SC, ST और PwBD उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अंक 45 प्रतिशत निर्धारित हैं. ट्रेड अप्रेंटिस पदों के लिए उम्मीदवार को मैट्रिकुलेशन पास होने के साथ संबंधित ट्रेड में दो वर्षीय फुल-टाइम ITI योग्यता होनी चाहिए.

वहीं ग्रेजुएट अप्रेंटिस पदों के लिए BA, B.Com, B.Sc या BBA में रेगुलर फुल-टाइम डिग्री जरूरी है. सामान्य उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत और SC, ST तथा PwBD उम्मीदवारों के लिए 45 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं. डेटा एंट्री ऑपरेटर अप्रेंटिस के लिए 12वीं पास या डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी.

उम्र सीमा और आवेदन शुल्क

उम्मीदवार की आयु 30 सितंबर 2026 को 18 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी. खास बात यह है कि सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा. यानी General, OBC, EWS, SC, ST, PwBD, ESM और महिला उम्मीदवार बिना शुल्क आवेदन कर सकते हैं.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

IOCL Apprentice Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

IOCL Apprentice Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

IOCL Apprentice Recruitment 2026: आवेदन कैसे करें?

ITI और डेटा एंट्री ऑपरेटर पदों के लिए उम्मीदवारों को NAPS पोर्टल, जबकि डिप्लोमा और ग्रेजुएट अप्रेंटिस पदों के लिए NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. आवेदन से पहले संबंधित पोर्टल पर प्रोफाइल पूरी करना जरूरी है. इसके बाद IOCL Marketing Division Western Region की अप्रेंटिस वैकेंसी खोजकर सही ट्रेड या डिसिप्लिन का चयन करें और आवेदन सबमिट करें.

कैसे होगा IOCL Apprentice Selection?

उम्मीदवारों का चयन निर्धारित योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट से किया जाएगा. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्री-एंगेजमेंट मेडिकल फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा. उम्मीदवारों को सलाह है कि वे 4 नवंबर 2026 शाम 5 बजे की अंतिम समय-सीमा का इंतजार न करें और संबंधित अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर समय रहते रजिस्ट्रेशन और आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.