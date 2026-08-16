IOCL Bharti: Indian Oil में नौकरी पाने का बढ़िया मौका, जल्द करें आवेदन, 50000 मिलेगी मंथली सैलरी

IOCL Recruitment 2026: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने विभिन्न एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. 14 अगस्त 2026 को जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार ग्रेजुएट इंजीनियर, ऑफिसर (मार्केटिंग), लॉ ऑफिसर, असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर और अलग-अलग ग्रेड के डिप्लोमा इंजीनियर पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इच्छुक उम्मीदवार IOCL की आधिकारिक वेबसाइट iocl.com के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 3 सितंबर 2026 शाम 5 बजे है. एडमिट कार्ड 15 सितंबर को जारी होने की संभावना है, जबकि CBT का आयोजन 24 सितंबर को प्रस्तावित है. इन तारीखों में बदलाव संभव है.

IOCL Vacancy 2026: आयु सीमा

1 जुलाई 2026 के आधार पर ग्रेजुएट इंजीनियर और डिप्लोमा इंजीनियर पदों के लिए अधिकतम आयु 26 वर्ष है. ऑफिसर (मार्केटिंग) के लिए सीमा 28 वर्ष, जबकि लॉ ऑफिसर और असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के लिए 30 वर्ष निर्धारित है. आरक्षित वर्गों को नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी.

आवेदन शुल्क और जरूरी तारीखें

SC, ST और PwBD उम्मीदवारों को शुल्क से छूट है. अन्य उम्मीदवारों को 1,000 + लागू GST का नॉन-रिफंडेबल शुल्क देना होगा. आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे.

महत्वपूर्ण तारीखें:

आवेदन शुरू: 14 अगस्त 2026

अंतिम तारीख: 3 सितंबर 2026, शाम 5 बजे

एडमिट कार्ड: 15 सितंबर 2026

संभावित CBT: 24 सितंबर 2026

किन पदों के लिए अनुभव जरूरी?

लॉ ऑफिसर और असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पदों के लिए पोस्ट-क्वालिफिकेशन अनुभव अनिवार्य है. लॉ ऑफिसर के लिए 30 जून 2026 तक कम से कम दो साल का अनुभव चाहिए. वहीं असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के लिए पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, पॉलिमर या फर्टिलाइजर यूनिट की लैब अथवा योग्य NABL-मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में टेस्टिंग, R&D या क्वालिटी कंट्रोल का कम से कम दो वर्ष का अनुभव आवश्यक है.

IOCL Salary 2026: कितनी मिलेगी सैलरी?

ग्रेड A में शुरुआती बेसिक पे 50,000, ग्रेड A0 में 40,000 और ग्रेड E0 में 30,000 प्रतिमाह है. अनुमानित सालाना CTC क्रमशः 18.4 लाख, 14.8 लाख और 11.1 लाख है. इसके अलावा DA, HRA/आवास, मेडिकल सुविधा, ग्रेच्युटी, CPF, इंश्योरेंस और अन्य लाभ मिलेंगे.

चयन प्रक्रिया और CBT पैटर्न

चयन में CBT, ग्रुप डिस्कशन/ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू शामिल होंगे. CBT में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सेक्शन A में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश वर्बल एबिलिटी होगी, जबकि सेक्शन B में संबंधित डोमेन नॉलेज पर सवाल होंगे. गलत उत्तर पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी. फाइनल मेरिट में CBT का 85%, ग्रुप डिस्कशन/टास्क का 5% और इंटरव्यू का 10% वेटेज रहेगा.