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IOB Vacancy: इंडियन ओवरसीज बैंक में निकली बंपर वैकेंसी, ग्रेजुएट के लिए बढ़िया मौका, बेहतरीन होगी सैलरी

Sarkari Naukri IOB Apprentice Recruitment 2026: इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) में नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है. अप्लाई करने से पहले दिए गए इन तमाम खास बातों को ध्यान से जरूर पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: July 8, 2026 7:18:19 AM IST

IOB Vacancy Sarkari Naukri 2026: बैंक में नौकरी पाने का शानदार अवसर है.
IOB Vacancy Sarkari Naukri 2026: बैंक में नौकरी पाने का शानदार अवसर है.


IOB Apprentice Recruitment 2026: बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए शानदार अवसर सामने आया है. इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने 750 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट iob.bank.in पर जाकर निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के माध्यम से देशभर में विभिन्न शाखाओं में अप्रेंटिस की नियुक्ति की जाएगी.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले भर्ती से जुड़ी सभी पात्रता शर्तों, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क की जानकारी ध्यान से पढ़ लें ताकि आवेदन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो.

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आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां

इस भर्ती अभियान के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है. वहीं, आवेदन शुल्क जमा करने की सुविधा 22 जुलाई 2026 तक उपलब्ध रहेगी. भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा 2 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी.

क्या है शैक्षणिक योग्यता

आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन (Graduation) की डिग्री या उसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए. उम्मीदवार का अंतिम परिणाम 31 जुलाई 2026 या उससे पहले घोषित हो जाना चाहिए.

आवश्यक आयु सीमा

भर्ती के लिए आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी. उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए. सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों का जन्म 1 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2006 के बीच होना चाहिए. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी.

ऐसे मिलती है नौकरी

उम्मीदवारों का चयन कई चरणों के आधार पर किया जाएगा. सबसे पहले ऑनलाइन परीक्षा आयोजित होगी. इसके बाद आवश्यक होने पर स्थानीय भाषा की परीक्षा और बैंक के विवेकानुसार व्यक्तिगत बातचीत (Personal Interaction) भी आयोजित की जा सकती है.

बैंक ने स्पष्ट किया है कि केवल योग्यता पूरी कर लेने से किसी उम्मीदवार को परीक्षा या आगे की चयन प्रक्रिया में शामिल होने का स्वतः अधिकार नहीं मिलेगा.

एग्जाम पैटर्न

ऑनलाइन परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए 100 अंक निर्धारित होंगे. प्रश्न पत्र चार प्रमुख भागों में विभाजित होगा.

जनरल एवं फाइनेंशियल अवेयरनेस
जनरल इंग्लिश
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एवं रीजनिंग
कंप्यूटर ज्ञान या संबंधित विषय का ज्ञान

अंतिम चयन उम्मीदवारों की मेरिट सूची और लागू आरक्षण नियमों के आधार पर किया जाएगा.

अप्लाई करने के लिए देना होता है शुल्क

SC/ST/PwBD: 236 रुपये
GEN/OBC/EWS (महिला): 708 रुपये
GEN/OBC/EWS (पुरुष): 944 रुपये

Tags: home-hero-pos-2Indian Overseas BankIOB Apprentice Recruitmentsarkari naukri
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