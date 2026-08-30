IOB Vacancy: 10वीं पास के साथ बोलते हैं ये लैंग्वेज, तो Bank में नौकरी पाने का मौका, नहीं देनी होगी लिखित परीक्षा

IOB Security Guard Recruitment 2026: इंडियन ओवरसीज़ बैंक (IOB) ने पूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) और पूर्व अग्निवीरों (Ex-Agniveers) के लिए Security Guard के 25 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है. ये नियुक्तियां चेन्नई/तमिलनाडु में की जाएंगी. योग्य उम्मीदवार 25 अगस्त 2026 से 14 सितंबर 2026 तक बैंक की आधिकारिक वेबसाइट iob.bank.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. खास बात यह है कि इस भर्ती के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा.

इस भर्ती में कुल 25 Security Guard पद हैं. इनमें 12 पद General, 7 OBC, 4 SC और 2 EWS उम्मीदवारों के लिए हैं, जबकि ST के लिए कोई पद निर्धारित नहीं है. ये रिक्तियां विशेष रूप से योग्य पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों के लिए हैं. दिव्यांग पूर्व सैनिक इस भर्ती के दायरे में शामिल नहीं हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

आवेदक का भारतीय सेना, नौसेना या वायु सेना से पूर्व सैनिक/पूर्व अग्निवीर होना जरूरी है. ऐसे सेवारत उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं जिनकी Specific Period of Engagement (SPE) 30 सितंबर 2026 या उससे पहले पूरी हो रही हो.

शैक्षणिक योग्यता के तौर पर उम्मीदवार ने 10वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा पास की हो, लेकिन Graduation या उसके समकक्ष परीक्षा पास नहीं की हो. उम्मीदवार को तमिल भाषा बोलना, पढ़ना और लिखना भी आना चाहिए. डिस्चार्ज के समय निर्धारित मेडिकल और चरित्र संबंधी मानकों को पूरा करना भी जरूरी है.

उम्र सीमा और छूट

General उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 26 वर्ष, OBC के लिए 29 वर्ष और SC/ST के लिए 31 वर्ष है. पूर्व सैनिकों को रक्षा सेवा की वास्तविक अवधि और 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिल सकती है, हालांकि अधिकतम आयु सामान्यतः 45 वर्ष तक सीमित है. अग्निवीरों के लिए अधिकतम आयु 21 वर्ष है, जिसमें उनकी वास्तविक सेवा अवधि और 3 वर्ष की छूट का प्रावधान है.

IOB Security Guard को मिलने वाली सैलरी

Security Guard को Subordinate Staff Cadre के वेतनमान के अनुसार भुगतान किया जाएगा. पे स्केल 19,500 रुपये से 37,815 रुपये तक है. पूर्व सैनिकों के लिए अंतिम वेतन निर्धारण रक्षा सेवा के दौरान प्राप्त अंतिम वेतन और बैंक की लागू नीतियों के अनुसार किया जाएगा. प्रोबेशन की अवधि 6 महीने की सक्रिय सेवा है.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

IOB Security Guard Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

IOB Security Guard Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

कैसे होगा चयन?

चयन प्रक्रिया तीन चरणों में होगी:

ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट: अंग्रेज़ी, एप्टीट्यूड, अंकगणित और साइकोमेट्रिक टेस्ट से कुल 80 अंक.

तमिल भाषा परीक्षा: अधिकतम 20 अंक

फिजिकल फिटनेट टेस्ट: कुल 100 अंक, जिसमें Push-ups, Sit-ups, 1 किलोमीटर दौड़ और Drill शामिल हैं. साथ ही इसमें न्यूनतम 65 अंक हासिल करना जरूरी है.

ऑनलाइन टेस्ट, भाषा परीक्षा और फिजिकल टेस्ट की तारीखें फिलहाल घोषित नहीं की गई हैं. उम्मीदवारों को आगे की जानकारी कॉल लेटर या ईमेल के जरिए दी जाएगी.

IOB Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तारीख

उम्मीदवारों के लिए 14 सितंबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख है. योग्यता और आयु की गणना के लिए कट-ऑफ तारीख 1 अगस्त 2026 रखी गई है. इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे आवेदन से पहले भर्ती की आधिकारिक शर्तों को ध्यान से पढ़ें और सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें.