IOB Recruitment: युवाओं के लिए सुनहरा मौका, इंडियन ओवरसीज बैंक करेगा 1,100 कर्मचारियों की भर्ती; जानें क्या है पूरी प्रक्रिया?

IOB Recruitment 2025: इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) में नौकरी पाने के लिए एक बड़ा मौका आ गया है. बैंक में चालू वित्त वर्ष में लगभग 1,100 लोगों की नियुक्ति की जाएगी.

By: Preeti Rajput | Published: October 25, 2025 11:29:28 AM IST

IOB Recruitment Vacancy 2025: इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) (Indian Overseas Bank) में नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए एक बड़ा मौका है. बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अजय कुमार श्रीवास्तव (Ajay Kumar Shrivastava) ने कहा कि “पिछले लगभग ढाई साल में 85 लाख नये चालू और बचत खाता खोलने के साथ बैंक को काफी लाभ हुआ है.” उन्होंने आगे कहा कि- नई शाखाएं खुलने और कारोबार बढ़ने के साथ इसी साल  1,100 लोगों की नियुक्ति की जाएगी. 

जल्द होंगी बैंक में नई भर्तियां

सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा है कि पिछले लगभग ढाई साल में 85 लाख नये चालू और बचत खाता खोलने के साथ कर्ज वितरण में अच्छी वृद्धि से आईओबी का लाभ लगातार बढ़ रहा है. वित्त वर्ष में 4,000 करोड़ रुपये जुटाने की कोशिश लगातार जारी है. फंसे कर्ज समेत प्रमुख मानदंडों में सुधार के साथ आईओबी निवेशकों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन बन चुकी है. 

“बैंक को हो रहा लाभ” -अजय कुमार श्रीवास्तव 

इंडियन ओवरसीज बैंक का जुलाई-सितंबर में लाभ 57.79 प्रतिशत बढ़कर 1,226 करोड़ रुपये तक रहा है. एनपीए 0.89 प्रतिशत से बढ़कर 1.83 प्रतिशत हो गई है.  श्रीवास्तव ने ‘पीटीआई-भाषा’ के साथ बातचीत के दौरान कहा कि- “पिछले लगभग ढाई साल में 85 लाख नये चालू और बचत खाते खोले गए हैं. जिनमें से करीब 95 प्रतिशत बचत खाते हैं. आज की तारीख में 24,000 करोड़ रुपये की राशि खातों में मौजूद है. कर्ज वितरण में भी काफी लाभ हुआ है. बैंक लगातार आगे बढ़ता जा रहा है. 

“कई राज्यों में विस्तार करेगा बैंक”

श्रीवास्तव ने कहा कि “बैंक एक समय खराब वित्तीय प्रदर्शन के कारण भारतीय रिजर्व बैंक की तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) रूपरेखा का हिस्सा रहा था. सुधार के बाद यह सितंबर, 2021 में इससे बाहर आया. उस समय से बैंक लगातार आगे बढ़ता जा रहा है.  शुद्ध लाभ 1,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है. बैंक दक्षिण के अलावा देश के अन्य भागों में विस्तार कर रहा है.  छह से आठ महीने में 234 शाखाएं बिहार, उत्तर प्रदेश समेत राज्यों में भी खोली जाएंगी. जिनसे लोगों को नौकरियां मिलेगी.”

