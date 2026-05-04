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DRDO Internship: डीआरडीओ में करना चाहते हैं काम, तो आपके लिए ये बेहतरीन मौका, ऐसे करें आवेदन

DRDO Internship 2026: अगर आप डीआरडीओ में काम करने की इच्छा रखते हैं, तो आपके लिए यह शानदार अवसर साबित हो सकता है. इसके लिए आवेदन करने से पहले नीचे दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Last Updated: May 4, 2026 9:20:00 PM IST

DRDO Internship: डीआरडीओ में काम करने का बेहतरीन अवसर है.
DRDO Internship: डीआरडीओ में काम करने का बेहतरीन अवसर है.


DRDO Internship 2026: अगर आप इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्र हैं और रिसर्च के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक शानदार अवसर सामने आया है. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के अंतर्गत आने वाली प्रमुख लैब रक्षा शरीरक्रिया विज्ञान एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (DIPAS) ने 2026 के लिए पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है. यह कार्यक्रम छात्रों को रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.

इस इंटर्नशिप के लिए B.E/B.Tech और M.E/M.Tech के अंतिम वर्ष के छात्र आवेदन कर सकते हैं. यह अवसर विशेष रूप से शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के छात्रों के लिए उपलब्ध है. कुल 8 रिक्तियों के साथ यह प्रोग्राम सीमित लेकिन बेहद प्रतिस्पर्धी है, इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन करना चाहिए.

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आवेदन की अंतिम तिथि और प्रक्रिया

इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मई 2026 तय की गई है. उम्मीदवारों को DRDO की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर उसे सही तरीके से भरना होगा. इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन को निर्धारित पते पर भेजना अनिवार्य है.

लिफाफे पर स्पष्ट रूप से “Application for Paid Internship with Discipline” लिखना जरूरी है, ताकि संबंधित विभाग आपके आवेदन को सही तरीके से प्रोसेस कर सके.

इंटर्नशिप की अवधि और स्टाइपेंड

यह इंटर्नशिप कुल 6 महीने की होगी, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2026 से होगी. चयनित उम्मीदवारों को 30,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो दो किस्तों में पहली किस्त 15,000 तीन महीने बाद और दूसरी 15,000 छह महीने पूरे होने पर वितरित किया जाएगा. 

हालांकि, स्टाइपेंड पाने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है. इंटर्न को हर महीने कम से कम 15 दिन की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी. यदि कोई छात्र छह महीने की अवधि पूरी नहीं करता है, तो उसे इंटर्नशिप प्रमाणपत्र भी नहीं दिया जाएगा.

जरूरी दस्तावेज और शर्तें

चयन के बाद उम्मीदवारों को पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जमा करना होगा. इसके अलावा, अपने कॉलेज से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) भी देना जरूरी है. यह प्रमाणपत्र कॉलेज के लेटरहेड पर होना चाहिए और इसमें यह उल्लेख होना चाहिए कि छात्र को DIPAS, दिल्ली या Defence Institute of Bio-Energy Research (DIBER), हल्द्वानी में इंटर्नशिप के लिए अनुमति दी गई है.

क्यों है यह इंटर्नशिप खास?

DRDO जैसे प्रतिष्ठित संगठन के साथ काम करने का अनुभव छात्रों के करियर को नई दिशा दे सकता है. यह न केवल तकनीकी ज्ञान को मजबूत करता है, बल्कि रक्षा अनुसंधान के वास्तविक प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका भी देता है.

सीमित सीटों और आकर्षक स्टाइपेंड के साथ यह इंटर्नशिप इंजीनियरिंग छात्रों के लिए एक बेहतरीन अवसर है. अगर आप भी इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, तो बिना देर किए आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं.

Tags: DRDODRDO Internship
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