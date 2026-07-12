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DRDO Internship: डीआरडीओ के साथ जुड़ने का शानदार मौका, आवेदन करने के बचे हैं चंद दिन, जल्द करें अप्लाई

DRDO DMRL Paid Internship 2026 के तहत BE/BTech, ME/MTech और MSc फाइनल ईयर छात्रों के लिए 6 महीने की पेड इंटर्नशिप का मौका है.

By: Munna Verma | Published: July 12, 2026 12:43:29 PM IST

DRDO Internship के लिए आवेदन करने के कुछ दिन बचे हैं.
DRDO Internship के लिए आवेदन करने के कुछ दिन बचे हैं.


DRDO DMRL Internship 2026: देश के प्रतिष्ठित रक्षा अनुसंधान संस्थान डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) की डिफेंस मेटालर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी (DMRL) ने वर्ष 2026 के लिए पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम की घोषणा की है. यह अवसर इंजीनियरिंग और साइंस के उन छात्रों के लिए है जो अपने अंतिम वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं और रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं.

यह इंटर्नशिप 6 महीने की होगी और चयनित छात्रों को रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा. इच्छुक उम्मीदवारों को 15 जुलाई 2026 तक आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

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किन छात्रों के लिए है यह इंटर्नशिप?

DRDO DMRL की यह इंटर्नशिप योजना फाइनल ईयर के निम्नलिखित छात्रों के लिए उपलब्ध है.

BE/BTech (इंजीनियरिंग) के अंतिम वर्ष के छात्र
ME/MTech (इंजीनियरिंग) के अंतिम वर्ष के छात्र
MSc (साइंस) के अंतिम वर्ष के छात्र

उम्मीदवार का AICTE या UGC से मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय में संबंधित विषय के फुल-टाइम कोर्स में नामांकित होना अनिवार्य है.

योग्यता मानदंड

इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी.

BE/BTech छात्रों के सभी पिछले सेमेस्टर में कम से कम 7.0 CGPA (10-पॉइंट स्केल) होना चाहिए.
ME/MTech या MSc छात्रों के प्रथम वर्ष की परीक्षा में कम से कम 70% अंक होना आवश्यक है.
उम्मीदवार नियमित (Full-Time) पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होना चाहिए.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी?

DRDO DMRL इंटर्नशिप के लिए उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर किया जाएगा. आवश्यकता पड़ने पर ऑनलाइन या ऑफलाइन इंटरव्यू अथवा व्यक्तिगत बातचीत भी आयोजित की जा सकती है. चयनित उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म में दर्ज ईमेल आईडी के माध्यम से जॉइनिंग और आगे की प्रक्रिया की जानकारी भेजी जाएगी.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन करते समय उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे.

निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन फॉर्म
पिछले सेमेस्टर या वर्ष की मार्कशीट की कॉपी
आधार कार्ड की फोटोकॉपी
कॉलेज या विश्वविद्यालय द्वारा जारी रेफरेंस/रिक्वेस्ट लेटर
300 शब्दों से कम का संक्षिप्त बायोडाटा, जिसमें शैक्षणिक उपलब्धियां और कौशल का उल्लेख हो

सभी दस्तावेज सही और स्पष्ट होने चाहिए ताकि आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न आए.

इंटर्नशिप पूरी होने पर मिलेगा प्रमाणपत्र

DRDO ने स्पष्ट किया है कि इंटर्नशिप प्रमाणपत्र केवल उन्हीं छात्रों को दिया जाएगा जिन्होंने निर्धारित 6 महीने की अवधि सफलतापूर्वक पूरी की होगी। बीच में इंटर्नशिप छोड़ने वाले उम्मीदवार प्रमाणपत्र के योग्य नहीं होंगे.

आवेदन से पहले रखें इन बातों का ध्यान

आवेदन करने से पहले पात्रता की सभी शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में तैयार हों. चूंकि आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 है, इसलिए अंतिम समय की तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए समय रहते आवेदन करना बेहतर रहेगा.

DRDO DMRL Paid Internship 2026 इंजीनियरिंग और साइंस के छात्रों के लिए एक बेहतरीन अवसर है. यह न केवल रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव प्रदान करेगा, बल्कि छात्रों को देश के अग्रणी वैज्ञानिकों के साथ काम करने का मौका भी देगा. यदि आप योग्यता मानदंड को पूरा करते हैं, तो समय पर आवेदन करें और इस प्रतिष्ठित इंटर्नशिप का लाभ उठाएं.

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Tags: DRDODRDO InternshipInternship
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