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Internship: किताबों से बाहर सीखने का मौका, दिल्ली जू में वन्यजीवों के बीच इंटर्नशिप के लिए आवेदन शुरू

Delhi Zoo Internship 2026: वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण रिसर्च में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए शानदार मौका है. दिल्ली जू ने फॉल इंटर्नशिप 2026 के लिए आवेदन शुरू किए हैं, जहां व्यावहारिक सीखने का अवसर मिलेगा.

By: Munna Verma | Published: June 21, 2026 5:36:06 PM IST

Internship: दिल्ली जू में इंटर्नशिप का सुनहरा अवसर
Internship: दिल्ली जू में इंटर्नशिप का सुनहरा अवसर


Delhi Zoo Internship 2026: अगर आप वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता और चिड़ियाघर प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन अवसर सामने आया है. दिल्ली स्थित नेशनल जूलॉजिकल पार्क (NZP) ने जुलाई से सितंबर 2026 तक चलने वाले फॉल इंटर्नशिप सेशन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. यह कार्यक्रम उन छात्रों और शोधार्थियों के लिए खास है जो वन्यजीवों के व्यवहार, संरक्षण तकनीकों और पर्यावरणीय अनुसंधान में व्यावहारिक अनुभव हासिल करना चाहते हैं.

इस इंटर्नशिप के दौरान प्रतिभागियों को वन्यजीव संरक्षण की एक्स-सीटू और इन-सीटू तकनीकों को करीब से समझने का मौका मिलेगा. साथ ही वे अपने अकादमिक प्रोजेक्ट, शोध कार्य या डिसर्टेशन के लिए वास्तविक डेटा और फील्ड अनुभव भी प्राप्त कर सकेंगे. इंटर्न्स को कई महत्वपूर्ण विषयों पर काम करने का अवसर मिलेगा, जिनमें जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, जैव विविधता मूल्यांकन, पर्यावरणीय सेवाओं का आर्थिक विश्लेषण, पशु स्वास्थ्य निगरानी, वेस्ट मैनेजमेंट और संरक्षण के प्रति लोगों की जागरूकता जैसे विषय शामिल हैं.

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कौन कर सकता है आवेदन?

यह इंटर्नशिप भारत और विदेश के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या संस्थानों में अध्ययन कर रहे स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए खुली है. इसके अलावा, वे उम्मीदवार जिन्होंने हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है, वे भी आवेदन के योग्य हैं. वन्यजीव विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, जीव विज्ञान, पशु चिकित्सा, फॉरेस्ट्री और संबंधित विषयों के छात्रों के लिए यह कार्यक्रम विशेष रूप से लाभदायक साबित हो सकता है.

आवेदन प्रक्रिया क्या है?

इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन पत्र भरकर जमा करना होगा. आवेदन के साथ वैध फोटो पहचान पत्र संलग्न करना अनिवार्य है. यदि कोई छात्र अपने कॉलेज या विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में आवेदन कर रहा है, तो उसे संस्थान की ओर से जारी अनुशंसा पत्र (Recommendation Letter) भी जमा करना होगा. बिना अनुशंसा पत्र के ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. विदेशी नागरिकों को वैध पासपोर्ट, वीजा और मेडिकल इंश्योरेंस दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे.

चयन प्रक्रिया और मिलने वाली सुविधाएं

इंटर्नशिप के लिए उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा. चयन समिति द्वारा आवेदन की समीक्षा के बाद योग्य अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा. हर सत्र में अधिकतम 10 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. चयन परिणाम आवेदन जमा होने के लगभग 30 दिनों के भीतर घोषित किए जाएंगे. हालांकि, इस इंटर्नशिप के लिए कोई स्टाइपेंड, शैक्षणिक क्रेडिट या आवास सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी. लेकिन सफलतापूर्वक इंटर्नशिप पूरी करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र दिया जाएगा और आवश्यक कार्य संबंधी सहायता प्रदान की जाएगी.

कितनी होगी इंटर्नशिप की अवधि?

नेशनल जूलॉजिकल पार्क में पूरे वर्ष विभिन्न सत्रों में इंटर्नशिप उपलब्ध रहती है. इसकी न्यूनतम अवधि 30 दिन और अधिकतम अवधि तीन महीने निर्धारित की गई है. जो उम्मीदवार वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण अनुसंधान के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह इंटर्नशिप सीखने और करियर को नई दिशा देने का शानदार अवसर साबित हो सकती है.

Tags: Internship
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