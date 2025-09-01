IBPS ने बैंक पीओ और क्लर्क के लिए निकाली भर्ती, यहां जानें आवेदन करने का बेहद आसान तरीका

Bank Job Vacancy: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) ने वर्ष 2025 के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (CRP RRBS XIV) के लिए सामान्य भर्ती प्रक्रिया की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह भर्ती अभियान ग्रुप-ए अधिकारियों (स्केल I, II और III) के लिए निकाली गई है, जिन्हें आमतौर पर आईबीपीएस आरआरबी पीओ (IBPS RRB PO) कहा जाता है। इसके अलावा, ग्रुप-बी कार्यालय सहायकों (बहुउद्देशीय) के लिए भी भर्ती निकाली गई है, जिन्हें आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क ( IBPS RRB Clerk) भी कहा जाता है।

आवेदन कैसे करें? (How to fill form)

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, आवेदन विंडो 1 सितंबर से 21 सितंबर, 2025 तक खुली रहेगी। आईबीपीएस आरआरबी भर्ती 2025 (IBPS RRBs Vacancy 2025) पर आवेदन करने से पहले आपको इन महत्वपूर्ण तिथियों को जानना बहुत जरूरी है।

ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ तिथि- 1 सितंबर, 2025

आवेदन करने की अंतिम तिथि- 21 सितंबर, 2025

प्रवेश पत्र जारी (प्रारंभिक)- नवंबर/दिसंबर 2025

प्रारंभिक परीक्षा तिथियां- नवंबर/दिसंबर 2025

प्रारंभिक परीक्षा परिणाम घोषणा- दिसंबर 2025 / जनवरी 2026

मुख्य परीक्षा प्रवेश पत्र जारी- दिसंबर 2025 / जनवरी 2026

मुख्य परीक्षा तिथियां- दिसंबर 2025 / फरवरी 2026

भर्ती प्रक्रिया में कितने चरण हैं? (How many stages are there in recruitment process)

आपको जानकारी के लिए बता दें कि भर्ती प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और अधिकारी स्केल (स्केल I, II, III) के पदों के लिए साक्षात्कार। कार्यालय सहायकों (क्लर्क) के लिए चयन केवल प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पर आधारित है। इसके लिए कोई साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध आधिकारिक अधिसूचना में दिए गए पात्रता मानदंड, परीक्षा पैटर्न, पाठ्यक्रम और दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें।

आवेदन शुल्क (Application Fees)

आईबीपीएस आरआरबी पीओ आवेदन शुल्क एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए 175 रुपये (जीएसटी सहित) और अन्य सभी के लिए 850 रुपये (जीएसटी सहित) है। जबकि आईबीपीएस आरआरबी एसओ आवेदन शुल्क एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/ईएसएम/डीईएसएम उम्मीदवारों के लिए 175 रुपये (जीएसटी सहित) और अन्य सभी के लिए 850 रुपये (जीएसटी सहित) है।

भाग लेने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में हजारों रिक्तियों की उम्मीद के साथ, यह भर्ती अभियान सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।